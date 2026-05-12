Una nueva situación de violencia escolar encendió las alarmas en Chile luego de una masiva riña ocurrida en un colegio de la ciudad de Talcahuano, en la región del Biobío, que dejó siete docentes heridos y 14 estudiantes detenidos.

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(Vea también: Pánico por balacera en escuela que dejó 2 muertos y 5 heridos; estudiante disparó pistola)

Los hechos ocurrieron en el Liceo La Asunción durante uno de los descansos de la jornada académica, cuando un grupo de estudiantes de último año protagonizó una pelea que rápidamente se salió de control y obligó la intervención de profesores y autoridades.

De acuerdo con el reporte entregado por el establecimiento educativo, varios docentes terminaron lesionados mientras intentaban detener la confrontación entre los alumnos. La situación también provocó la llegada de personal policial para controlar los disturbios y restablecer el orden dentro de la institución.

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14 estudiantes de colegio en Chile fueron detenidos

Luego de la riña, 14 estudiantes fueron detenidos por las autoridades chilenas, mientras avanzan las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer cómo inició el enfrentamiento.

El caso volvió a poner sobre la mesa la preocupación por el incremento de hechos violentos en entornos escolares de Chile, donde en los últimos años se han reportado múltiples episodios de agresiones entre estudiantes e incluso ataques contra docentes.

🔴 La pelea ocurrió durante el primer recreo en el liceo La Asunción de Talcahuano y dejó al menos 17 estudiantes detenidos y cinco profesores lesionados. Más noticias en https://t.co/SoEA2GncN7 ✅ pic.twitter.com/C9FJKi2HNS — Medios UdeC (@MediosUdeC) May 12, 2026

Las directivas del colegio rechazaron lo sucedido y calificaron la situación como “lamentable”, al tiempo que anunciaron medidas internas y acompañamiento para la comunidad educativa tras los hechos ocurridos dentro del plantel.

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