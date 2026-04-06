James Rodríguez ha estado en el centro de discusión nuevamente debido a una enfermedad que sufrió justo después del compromiso contra Francia en la pasada fecha Fifa.

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(Ver también: James Rodríguez fue hospitalizado y FCF aclaró su estado de salud luego de partido ante Francia)

Y es que en el juego, el colombiano no se vio en las mejores condiciones, pero la preocupación creció porque días después, la Federación Colombiana de Fútbol anunció que debió ser hospitalizado debido a una deshidratación importante.

Esto abrió las críticas en contra de Lorenzo, ya que muchos dicen que si no estaba en óptimas condiciones físicas, por qué lo puso como titular, pese a que estos partidos eran para pensar en variables pensando en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

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Por qué James Rodríguez jugó contra Francia

Según reveló el periodista Alejandro Pino en el programa ‘La Titular’, esta decisión no fue ni siquiera tomada por el técnico Néstor Lorenzo, sino por el presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

“Ramón Jesurún es el que está tomando decisiones en cuanto a convocatorias y alineaciones de la Selección Colombia, me confirmaron, o sea él es el que está diciendo qué jugadores pueden y que jugadores no se pueden”, dijo Pino, haciendo énfasis en el hecho de Sebastián Villa, por ejemplo.

Y sobre James, agregó: “Ramón Jesurún fue el que dio la orden de que James Rodríguez tenía que jugar los dos partidos por contrato”.

Esto es algo muy grave, ya que esto significaría que el técnico no tiene la libertad para elegir ni convocar a los futbolistas que más le funcionen, sino que debe regirse a lo que requiere y pide el presidente de la Federación.

Hasta ahora, la Federación Colombiana de Fútbol no se ha manifestado acerca de esta situación, pero la realidad es que queda ver qué pasa de acá al Mundial porque luego de la fecha Fifa quedaron más dudas que certezas en el combinado nacional.

(Ver también: La Selección Colombia y sus preocupaciones a 2 meses del Mundial 2026; James Rodríguez, una de ellas)

Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia

Cabe recordar que el próximo partido del combinado nacional será el próximo 29 de mayo contra Costa Rica en El Campín de Bogotá, en lo que será la despedida del combinado nacional antes de partir a México y Estados Unidos.

Luego, el 7 de junio, Colombia enfrentará a Jordania y con eso terminará su preparación para ya enfocarse 100 % en la Copa del Mundo, en la que en primera ronda se medirá con Uzbekistán, Congo y Portugal.

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