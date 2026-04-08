Luego de un inicio bastante prometedor de la mano de David González y jugadores importantes como Yeison Guzmán, el América de Cali ha venido mostrando una irregularidad en sus últimos compromisos, pues ha perdido juegos que lo han complicado en la tabla de posiciones.

Sigue a PULZO en Discover

(Ver también: Los duros rivales que evitará América de Cali en Sudamericana, luego de eliminar a Bucaramanga)

De hecho, los aficionados incluso se preocupan porque ya viene el debut en la Copa Sudamericana y todo indica que los jugadores no cuentan con las mejores condiciones y eso estaría afectando su rendimiento en los distintos compromisos.

Al parecer, todo eso sería por dificultades económicas que estaría viviendo el club y que perjudicaría tanto a los jugadores como al equipo en general.

Lee También

Qué está pasando en el América de Cali

Según informaron en Blu Radio, la situación económica se estaría complicando más de la cuenta, pues los premios, las instalaciones y más estarían causando el bajo rendimiento del equipo en los últimos compromisos.

Según resumieron en ‘Blog Deportivo’, las principales causas del bajo rendimiento del equipo son:

Nómina corta.

Aún les deben los premios de 2025.

Premios de otros equipos son del 40 o 50 %, mientras que al América son del 15 %.

Aún no hay camisetas y por eso sigue la preventa, razón por la que ni los jugadores tienen para regalarles a sus familias.

Malas instalaciones. Dicen que las duchas del Cúcuta son mejores que las de la sede deportiva.

Tienen máquina de masajes de la más alta tecnología, pero no han pagado la suscripción y no se puede usar.

Sumando todas estas cuestiones, los jugadores estarían desmotivados y esa sería la razón del bajo rendimiento de los últimos partidos, justo antes del debut de la Copa Sudamericana.

(Ver también: “Grosería de arbitraje”: Tulio Gómez estalló por penal que provocó derrota del América)

Cuándo juega el América de Cali

Por lo pronto, ni los jugadores ni las directivas se han manifestado sobre esta información, pero igual los futbolistas están concentrados en el inicio de la Copa Sudamericana, que será este jueves, 9 de abril, a partir de las 7:30 de la noche.

* Pulzo.com se escribe con Z