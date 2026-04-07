Este martes, 7 de abril, comienza oficialmente la participación de los equipos colombianos en los torneos internacionales, pues serán seis en total los que representarán al país en los campeonatos más importantes de este lado del mundo.

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De hecho, Millonarios y América de Cali lo harán en la Copa Sudamericana, mientras que Medellín, Tolima, Junior y Santa Fe lo harán en la Copa Libertadores.

Es más, se espera una buena participación de los distintos equipos precisamente por el juego que han venido mostrando en la temporada y la forma en la que clasificaron a estas instancias.

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Cuándo juegan los colombianos en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

Ahora, para que los hinchas se programen, vale tener en cuenta los horarios de los partidos de la semana, que se jugarán en los siguientes días y horarios:

Copa Sudamericana:

O’Higgins vs. Millonarios: martes 7 de abril a las 7:00 de la noche.

Macará vs. América de Cali: jueves 9 de abril a las 7:30 de la noche.

🔝🏆 ¡Comienza la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Sudamericana! 📅⏰📺 Días, horarios y TV de los partidos de la Fecha 1#LaGranConquista pic.twitter.com/rXszsDsGMi — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) April 6, 2026

Copa Libertadores:

Tolima vs. Universitario: martes 7 de abril a las 9:00 de la noche.

Medellín vs. Estudiantes: miércoles 8 de abril a las 7:00 de la noche.

Junior vs. Palmeiras: miércoles 8 de abril a las 7:30 de la noche.

Santa Fe vs. Peñarol: jueves 9 de abril a las 9:00 de la noche.

De esta manera, habrá partidos muy interesantes en distintos horarios para que los hinchas se conecten con sus respectivos equipos en los torneos internacionales.

(Ver también: El dineral que recibirán Medellín y Tolima por entrar a fase de grupos de Copa Libertadores)

Contra quién juegan los colombianos en la Copa Libertadores y Sudamericana

En cuanto a la Sudamericana, vale la pena recordar que el América quedó en el grupo A junto a Alianza Atlético, Tigre y Macará, mientras que Millonarios está en el C con Boston River, Sao Paulo y O’Higgins.

Por su parte, en Libertadores, Medellín está en el grupo A con Flamengo, Cusco y Estudiantes; Tolima en el B con Nacional, Coquimbo Unido y Universitario; Santa Fe en el E con Peñarol, Platense y Corinthians; y Junior en el F con Cerro Porteño, Palmeiras y Sporting Cristal.

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