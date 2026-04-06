Las autoridades avanzan en la investigación del grave accidente ocurrido en el peaje de Casablanca, en Zipaquirá, mientras toman fuerza nuevas hipótesis sobre lo que habría provocado el trágico siniestro que dejó varias víctimas.

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(Vea también: Medicina Legal confirmó identidades de víctimas de accidente en Zipaquirá: esto dice el informe)

El hecho, registrado el pasado 1 de abril en plena Semana Santa, dejó al menos cinco personas fallecidas (miembros de una misma familia) y cerca de 20 heridas, luego de que un tractocamión impactara contra varios vehículos que esperaban para pagar el peaje. La magnitud del choque lo convirtió en uno de los episodios más impactantes en la vía en los últimos días.

Por su parte, Jorge Emilio Rey, gobernador de Cundinamarca, aclaró en las últimas horas, que el conductor del vehículo de carga, que transportaba leche, logró saltar momentos antes del choque y, aunque sufrió lesiones, logró sobrevivir.

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Policía de tránsito dio hipótesis sobre accidente en peaje de Zipaquirá

El coronel Jair Alonso Parra, director de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, habló este lunes 6 de abril en Noticias Caracol sobre dos hipótesis que continúan en evaluación técnica, mientras avanzan los peritajes para establecer con precisión las causas del accidente.

De esta manera, Parra dio a conocer que se evalúa una falla en el sistema de frenos del vehículo de carga, que descendía por un tramo en pendiente sin lograr detenerse antes del punto de cobro. Esta hipótesis sigue siendo una de las principales líneas bajo análisis.

Sin embargo, de acuerdo con el uniformado, surgió una segunda hipótesis relacionada con un posible error en el frenado, que habría implicado un uso inadecuado del sistema por parte del conductor, lo que también pudo incidir en la pérdida de control del vehículo.

La investigación se desarrolla en medio de una indagación en curso que busca esclarecer responsabilidades.

El caso ha reabierto el debate sobre la seguridad en corredores viales con pendientes pronunciadas y alto flujo vehicular, especialmente en temporadas como Semana Santa, cuando aumenta la movilidad en las carreteras del país.

¿Cuál es la situación jurídica del conductor?

La situación del conductor del tractocamión continúa bajo análisis de las autoridades, en medio de la investigación por el accidente en Zipaquirá, aunque aún no hay una decisión sobre el caso.

Después de recibir atención médica y superar afectaciones menores, el conductor fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, según informó Parra.

Actualmente, las autoridades concentran sus esfuerzos en el análisis técnico del caso, con inspecciones al vehículo y reconstrucciones del siniestro que permitan establecer qué ocurrió en los segundos previos al impacto. Estos elementos serán clave para definir posibles responsabilidades.