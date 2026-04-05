Una profunda tragedia enluta al municipio de Vista Hermosa, Meta, tras confirmarse el fallecimiento de dos hermanos, una niña de 8 años y un niño de 5, quienes fueron hallados sin vida al interior de una nevera en su vivienda. El suceso, que ha conmocionado a la comunidad llanera, ocurrió en la tarde del pasado 4 de abril, en lo que aparentemente fue un fatídico accidente doméstico mientras los menores se encontraban solos por un breve lapso, según confirmó El Tiempo.

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Las víctimas, identificadas con las iniciales S.G.T. y D.G.T., se encontraban en su hogar cuando, según las primeras hipótesis, decidieron utilizar un congelador desconectado como escondite. En diálogo con el periódico, Brayan Guevara Triviño, padre de los menores, relató con profundo dolor cómo se desencadenaron los hechos en una ausencia de apenas 20 minutos.

“Nosotros salimos a buscar alimentos y a buscar una camisita que necesitaban para un desfile cuando entraron a estudiar. Salimos y nos demoramos unos 20 minutos, más o menos. El congelador estaba desconectado”, explicó Guevara en la entrevista. Según su testimonio, los niños tenían la costumbre de jugar a las escondidas, esperando a que sus padres regresaran para que estos iniciaran la búsqueda.

Al regresar a la vivienda y percatarse de la inusual ausencia de los pequeños, los familiares iniciaron una búsqueda desesperada por toda la propiedad. Fue entonces cuando descubrieron a los menores dentro del electrodoméstico. “Los niños se subieron y se metieron, jugaron, la tapa se cayó, se aprisionó y se asfixiaron”, narró el padre, describiendo el momento en que la estructura del congelador impidió que los niños pudieran salir por sus propios medios.

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A pesar de que los hermanos fueron trasladados de urgencia a una clínica cercana con la esperanza de reanimarlos, el personal médico confirmó que ambos llegaron sin signos vitales. La falta de oxígeno dentro del compartimento sellado resultó letal en cuestión de minutos, según el citado diario.

Las autoridades del departamento del Meta han tomado el caso para esclarecer los pormenores de la muerte. Aunque el relato de los padres apunta a un accidente accidental derivado de un juego infantil, peritos forenses de Medicina Legal adelantan las investigaciones pertinentes para determinar las causas exactas del deceso y descartar cualquier otra irregularidad.

Este doloroso caso reabre el debate sobre la seguridad de los menores en el hogar y los riesgos que representan ciertos electrodomésticos en desuso o mal asegurados. La comunidad de Vista Hermosa prepara actos de solidaridad para acompañar a la familia Guevara Triviño en este duelo que apaga la vida de dos pequeños que apenas comenzaban su etapa escolar.

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