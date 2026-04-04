La capital del Meta se encuentra conmocionada tras el hallazgo de dos cuerpos en el barrio San Antonio. Las víctimas, una mujer de 30 años y su hijo de apenas 12, fueron encontrados con signos de violencia en el segundo piso de su residencia durante el mediodía del pasado Viernes Santo.

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El reporte oficial indica que el hallazgo se produjo gracias a la alerta emitida por el padre de la mujer, quien vive en una vivienda contigua. Al notar que su hija no respondía a los llamados y observar que la puerta principal estaba asegurada con un candado desde el exterior, el hombre solicitó el apoyo de la Policía Nacional. Los uniformados debieron romper la cerradura para ingresar al inmueble, donde confirmaron el fallecimiento de ambos residentes.

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La mujer fue identificada como Maryi Paola Barragán Pardo. Según las primeras indagaciones y el análisis de la escena, la causa de muerte estaría relacionada con asfixia mecánica. Los investigadores presumen que el agresor utilizó una franja de tela resistente hallada en el lugar y que poseía una gran fuerza física para someter a las víctimas.

Acá, las imágenes de las autoridades en el lugar del hecho, las cuales fueron compartidas por el portal Vive el Meta:

Una de las hipótesis más fuertes que manejan las autoridades, según la información recolectada en el sitio, es que el victimario conocía a la mujer y al menor. Esta teoría toma fuerza debido a que el responsable se tomó el tiempo de cerrar la puerta con candado antes de huir del lugar de los hechos.

Testigos del sector informaron a las autoridades haber visto a un hombre salir del apartamento durante las primeras horas de la mañana, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda inmediato. El coronel Elkin Jesús Corredor, comandante de la Policía de Villavicencio, confirmó que gracias a señalamientos proporcionados en tiempo real, se logró la ubicación de un individuo.

“Pudimos ubicar a un individuo, quien fue trasladado a la Fiscalía para verificar y esclarecer este hecho“, señaló el alto mando policial respecto a la persona señalada como principal sospechoso.

Actualmente, las autoridades continúan con el proceso de investigación y han hecho un llamado a la comunidad para aportar cualquier dato adicional que permita esclarecer este crimen que enluta la celebración de la Semana Santa en la ciudad. El caso ha quedado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para determinar la responsabilidad jurídica del detenido.

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