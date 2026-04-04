Las autoridades de la capital propinaron un importante golpe a la delincuencia en el sur de la ciudad. Gracias a una reacción inmediata del Gaula de la Policía, un conductor que había sido retenido contra su voluntad bajo la modalidad de falso servicio fue liberado en la localidad de Bosa.

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La víctima, quien se desempeña como conductor de plataformas de transporte, fue contactada para un servicio que resultó ser una trampa. Una vez en poder de los delincuentes, estos exigieron a sus familiares la suma de 20’000.000 de pesos para no atentar contra su vida.

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La ubicación del ciudadano se logró en tiempo récord, en menos de 24 horas, gracias a dos factores clave:

Rastreo satelital: el seguimiento del GPS integrado en el vehículo de la víctima. Alerta ciudadana: voces de auxilio que permitieron a los uniformados identificar la vivienda exacta donde permanecía retenido.

En un operativo relámpago de @GaulaPolicia, rescatamos a un ciudadano que había sido secuestrado en #Bosa, por quien exigían 20 millones de pesos a cambio de su libertad. Cinco personas fueron capturados. No hubo tiempo para que su plan criminal avanzara. Aquí más detalles. pic.twitter.com/P7Oj4GNm99 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) April 4, 2026

Con la autorización del propietario del inmueble, los agentes ingresaron al lugar para hacer efectiva la liberación.

Aunque el hombre fue rescatado con vida, las autoridades informaron que presentaba una herida causada por arma de fuego. Tras el operativo, fue trasladado de urgencia a un centro asistencial donde recibe atención médica especializada y, según el último reporte, evoluciona favorablemente.

En el procedimiento fueron capturadas cinco personas: tres de nacionalidad colombiana y dos extranjeros. Durante el allanamiento, la Policía incautó un arma de fuego que habría sido utilizada para intimidar al conductor.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que los detenidos cuentan con antecedentes judiciales. Ahora, los implicados deberán enfrentar cargos por:

Secuestro extorsivo.

Hurto calificado.

Tráfico, fabricación o porte ilegal de armas de fuego.

La Policía Nacional instó a otras posibles víctimas de estos delincuentes a denunciar cualquier hecho relacionado a través de la línea 123 para fortalecer el proceso de judicialización.

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