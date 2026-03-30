El secuestro de Diana Ospina en Bogotá sigue revelando detalles que evidencian no solo la planeación del delito, sino también fallas en los controles judiciales y de seguridad.

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De acuerdo con El Tiempo, uno de los hallazgos más relevantes de la investigación es que uno de los hermanos capturados ya había sido capturado porque utilizaba un taxi familiar para ocultar una pistola Ekol 9 milímetros (traumática) que ocultaba en el guardabarros trasero en 2023.

Las autoridades capturaron a los hermanos Juan Pablo y Diego Armando Gómez, señalados de participar en el secuestro bajo la modalidad de ‘paseo millonario’. Este delito ocurrió luego de que la víctima abordara un taxi tras salir de un establecimiento nocturno en Bogotá.

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La investigación reveló que el vehículo utilizado hacía parte de un entorno familiar, lo que facilitaba su uso sin levantar sospechas. En ese contexto, uno de los implicados habría escondido un arma dentro del taxi, integrando el vehículo como pieza clave en la ejecución del crimen.

Este modus operandi confirma cómo estructuras criminales aprovechan medios aparentemente legales, como el transporte público, para seleccionar y atacar a sus víctimas.

Sospechoso de secuestro de Diana Ospina estaba en prisión domiciliaria

Uno de los aspectos más cuestionados del caso es que uno de los capturados se encontraba bajo detención domiciliaria al momento de los hechos. Este hecho causa fuertes críticas sobre la efectividad de las medidas judiciales en Colombia, ya que evidencia fallas en el control de personas con antecedentes penales. De acuerdo con las autoridades, el implicado no solo incumplió la restricción, sino que además participó activamente en el secuestro.

Casos recientes han mostrado un patrón preocupante: delincuentes reincidentes que, pese a tener antecedentes o medidas restrictivas, continúan delinquiendo. Incluso, informes recientes señalan que algunos criminales combinan actividades legales —como conducir taxis— con acciones delictivas.

El caso de Diana Ospina reavivó el miedo por los llamados “paseos millonarios”, una modalidad de secuestro extorsivo en la que la víctima es retenida durante varias horas para vaciar sus cuentas bancarias.

Según la investigación, la víctima estuvo retenida cerca de 40 horas, tiempo durante el cual los responsables realizaron múltiples movimientos para dificultar su rastreo y maximizar el dinero obtenido.

Este tipo de delito suele ejecutarse en horarios nocturnos y en zonas de alta actividad, donde los delincuentes pueden seleccionar a sus víctimas con mayor facilidad.

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