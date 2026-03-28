Durante la Semana Santa, uno de los planes favoritos de los colombianos católicos, especialmente el jueves, viernes, sábado y domingo, es visitar los templos de las diferentes ciudades, en los que puedan agradecer, orar y reflexionar.

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Uno de esos templos es, de hecho, el de Monserrate, ya que las personas cumplen promesas subiendo a pie y arriba pueden disfrutar de una gran vista panorámica de toda Bogotá.

Sin embargo, así mismo es la afluencia de personas y por eso suele ser tan lleno, por lo que los ciudadanos deben tener en cuenta los horarios y precauciones para no vivir una mala experiencia.

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Vale la pena tener en cuenta que el martes, 31 de marzo, la subida y el templo estarán cerrados por cuestiones logísticas y de mantenimiento para que el resto de días la experiencia sea óptima.

Ahora, ya sabiendo esto, el resto de días el ingreso para subir a pie a este cerro será desde las 5:00 de la mañana hasta la 1:00 de la tarde, pero destacando que si el aforo se completa antes, no se permitirá más ingreso de personas por el sendero peatonal, según informó el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD).

Por su parte, si quiere bajar a pie, debe hacerlo máximo hasta las 4:00 de la tarde, ya que de lo contrario debe hacerlo en los otros servicios que se ofrecen desde allí.

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Ahora, tenga en cuenta que para que su experiencia a pie no se vuelva un viacrucis, debe prepararse bien, llevar ropa cómoda, hidratación y debe escuchar su cuerpo para parar cuando lo requiera, ya que como se sube y se alcanza una gran altitud sobre el nivel del mar, respirar con normalidad se va a complicar cada vez más.

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