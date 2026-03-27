La ciclovía de Bogotá tendrá cambios en su operación durante la Semana Santa de 2026, una de las temporadas con mayor movilidad en la ciudad, motivo por el cual ya dieron a conocer algunos ajustes en horarios y funcionamiento para facilitar el tránsito y garantizar la seguridad.

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El Instituto Distrital de Recreación y Deporte confirmó que habrá jornadas con operación habitual, otras con modificaciones y un día sin servicio. Estas decisiones buscan adaptarse al alto flujo de viajeros que se movilizan dentro y fuera de la capital durante esos días.

Horarios de la ciclovía en Bogotá durante Semana Santa 2026

Estos serán los horarios de la ciclovía durante la Semana Santa:

Domingo de Ramos, 29 de marzo de 2026: funcionará en horario habitual de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Jueves Santo, 2 de abril de 2026: operará también de 7:00 a. m. a 2:00 p. m., permitiendo actividades al aire libre.

Viernes Santo, 3 de abril de 2026: no habrá servicio de ciclovía en la ciudad.

Domingo de Resurrección, 5 de abril de 2026: regresará en su horario habitual de 7:00 a. m. a 2:00 p. m.

Además, durante el Domingo de Resurrección habrá una restricción puntual en la avenida Boyacá, entre el parque El Tunal y la iglesia Santo Tomás de Aquino, en el barrio La Aurora de Usme. Esta medida responde al plan retorno y a estrategias de movilidad.

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Estos ajustes buscan facilitar la circulación de vehículos en el cierre de la Semana Santa, cuando se presenta un alto volumen de tráfico hacia la ciudad. Por eso, se espera congestión en algunos corredores clave.

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Finalmente, recomiendan a los ciudadanos seguir las indicaciones oficiales, respetar las restricciones y planear sus recorridos con anticipación. Esto será clave para evitar contratiempos en medio de los cambios en la ciclovía y el aumento de movilidad en Bogotá.

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