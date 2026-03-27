Habitantes del barrio Pablo VI, en Bogotá, encendieron las alarmas por una preocupante presencia de ratas que estaría afectando a varias viviendas. De acuerdo con denuncias de la comunidad, los roedores han sido vistos trepando por las fachadas de los edificios e incluso ingresando a apartamentos ubicados en segundos y terceros pisos, una situación que ha quedado registrada en videos difundidos por los propios residentes.

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El problema se concentra especialmente en la primera etapa del sector, donde vecinos aseguran que la proliferación de estos animales estaría relacionada con la acumulación de residuos dentro de uno de los apartamentos. Según indican, en ese lugar una persona dedicada al reciclaje habría almacenado grandes cantidades de material durante años, lo que habría creado un foco de infestación.

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Los residentes advierten que la situación ya afecta la salud y la tranquilidad de varias familias, pues los roedores no solo permanecen en zonas comunes, sino que estarían ingresando a las viviendas cercanas. Además, señalan que dentro del inmueble donde se acumulan los desechos viviría un menor de edad, lo que aumenta la preocupación por las condiciones sanitarias del lugar.

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Aunque, según la comunidad, diferentes entidades han visitado el sitio para evaluar la situación, hasta el momento no se ha dado una solución definitiva. Los vecinos aseguran que la cantidad de residuos es tal que se requerirían varias volquetas para retirarlos completamente y así controlar la plaga.

Se vende apartamento en el barrio Pablo VI de Bogotá… Mascotas incluidas 🐀🐁 pic.twitter.com/42BdfCysVa — Chibcholandia | Realismo Criollo (@chibcholandia) March 27, 2026

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