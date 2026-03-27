Cristian Camilo Valencia Hurtado fue identificado como el responsable del asesinato de su pareja sentimental, Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y de sus dos hijastras, Karen Penagos Granados, de 20, y Daniela Penagos, de 17. El hombre aceptó los cargos por feminicidio agravado imputados por la Fiscalía General de la Nación.

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El caso comenzó a conocerse tras varios días de incertidumbre. Según la Fiscalía, los hechos habrían ocurrido entre el viernes 20 y el martes 24 de marzo, pero solo fueron descubiertos cuando familiares, preocupados por la falta de comunicación, alertaron a las autoridades.

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Con apoyo del Cuerpo de Bomberos y la Policía, los investigadores ingresaron a la vivienda y encontraron a las tres mujeres sin vida. De acuerdo con las autoridades, fueron atacadas con arma cortopunzante dentro de su propio hogar, en condiciones de total indefensión.

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En el lugar también fue hallado Valencia Hurtado con signos de envenenamiento y heridas autoinfligidas, tras un intento fallido de quitarse la vida.

Durante la audiencia, la Fiscalía explicó que el crimen estuvo marcado por una violencia basada en género, atravesada por dinámicas de control y celotipia. El hombre convivía con la víctima desde hacía más de diez años y, según la investigación, ejercía un dominio posesivo que terminó afectando a todo el núcleo familiar.

“La violencia estaba basada en relaciones de poder”, indicó la fiscal del caso, al señalar que el entorno del hogar se convirtió en un espacio de miedo constante.

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es que Deisy Granados había presentado denuncias previas por maltrato y amenazas. Sin embargo, estos antecedentes no lograron prevenir el desenlace fatal.

Para las autoridades, este hecho evidencia posibles fallas en los mecanismos de protección frente a la violencia intrafamiliar y de género.

En la audiencia de imputación, la Fiscalía le atribuyó a Valencia Hurtado el delito de feminicidio agravado, destacando que actuó de manera dolosa, es decir, con plena intención de cometer el crimen.

¿A qué se dedicaban las víctimas?

Se conoció que Deisy Granados trabajaba como operaria textil, mientras que su hija de 20 años se encontraba estudiando para ser auxiliar de vuelo.

La menor, de 17 años, por su parte, era estudiante de bachillerato y estaba próxima a graduarse.

¿Cuántos años de cárcel pagará hombre por triple homicidio?

El señalado aceptó los cargos, lo que permitirá avanzar con mayor rapidez en el proceso judicial. De acuerdo con el artículo 104A del Código Penal colombiano, podría enfrentar una condena de hasta 500 meses de prisión, equivalentes a más de 41 años de cárcel.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, expresó su solidaridad con las víctimas y sus familiares, especialmente con la comunidad de la localidad de Bosa.

“Estamos apoyando a la Policía y a la Fiscalía para que se esclarezca lo sucedido y se garantice que el responsable pague en la cárcel”, señaló el mandatario.

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Este triple feminicidio vuelve a poner en el centro del debate la efectividad de las medidas de protección para mujeres en riesgo. La muerte de tres mujeres dentro de su propio hogar evidencia la persistencia de escenarios de violencia extrema y los desafíos institucionales para prevenirlos.

Mientras el proceso judicial avanza, Valencia Hurtado permanece bajo custodia médica. La aceptación de los cargos representa un paso clave hacia el esclarecimiento de los hechos y la búsqueda de justicia para las víctimas.

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