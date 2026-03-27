Así como hubo malas noticias para amantes del pollo, el mercado pesquero en Colombia enfrenta un panorama de costos elevados durante el inicio de la Semana Santa de 2026.

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Aunque la tradición religiosa impulsa el consumo de esta proteína de forma masiva, los bolsillos de los ciudadanos se encuentran bajo la presión de incrementos notables. Según los datos procesados en el último año y replicados por el diario La República, el valor por kilogramo de ciertas especies ha experimentado un repunte que alcanza el 26 % anual.

Esta situación refleja la compleja realidad inflacionaria que atraviesa la canasta básica de alimentos en el territorio nacional actualmente. La temporada de Cuaresma representa el pico máximo de demanda para esta industria colombiana.

Se estima que la proyección de consumo para este periodo se sitúa cerca de las 50.000 toneladas totales. Este fenómeno estacional provoca que la necesidad de abastecimiento en las centrales de abasto se eleve un 50 % frente a los niveles registrados habitualmente.

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No obstante, este interés masivo por parte de los consumidores llega en un momento de presión económica generalizada. El Índice de Precios al Consumidor para el sector de alimentos mostró una variación anual del 5,84 % al cierre de febrero.

¿Cuáles son los pescados con mayor aumento de precio en Colombia?

Dentro del análisis específico por especies, el Sistema de Información de Precios del Dane revela datos preocupantes sobre el encarecimiento de pescados y productos marinos. El pargo rojo lidera las alzas con una variación del 26,48 %, pasando de promediar 35.827 pesos a costar más de 45.300 pesos por kilo.

A este le siguen productos de alta demanda como el filete de corvina y la trucha en corte mariposa. Estos últimos registraron variaciones del 12,50 % y 8,85% respectivamente en sus precios de mercado.

Santiago Espinosa González, profesor de la Universidad de La Sabana, explica que esta carestía no responde a una sola causa logística. En primer lugar, la cercanía de la festividad religiosa dispara la demanda natural de los hogares colombianos. También existe un efecto de sustitución debido a los altos costos actuales de la carne de res.

“La carne roja es uno de los alimentos que más ha subido este año; por ende, las personas reemplazan esta proteína con otros sustitutos”, remarcó.

Adicionalmente, Espinosa González precisa que el pescado está más caro por las variaciones climáticas derivadas de lluvias persistentes. Otros elementos críticos que encarecen el producto final son las tensiones comerciales y arancelarias con Ecuador. Estos factores afectan directamente el flujo normal de las importaciones de pescado hacia el país. Asimismo, el impacto del nuevo salario mínimo ha incidido en los costos logísticos y de transporte nacional.

Para responder a este reto, William Tepud, director general de la Aunap, destaca que la oferta nacional se concentra en especies específicas. El pescado de cultivo domina el mercado, especialmente la tilapia, que representa el 56 % de la producción. A esta le siguen la cachama con un 17 % y la trucha arcoíris con un 15 % de participación.

“Colombia tiene la capacidad de atender la demanda de esta época, pues cuenta con más de 500 especies de recursos pesqueros y un sector que reúne a más de 118.000 pescadores artesanales y más de 8.500 acuicultores formalizados”, señaló.

Por su parte, Carlos Alberto Robles, director ejecutivo de Fedeacua, señala que los productores se preparan meses antes para garantizar las existencias necesarias.

“Se esperaría que este año haya un incremento y, por tanto, la proyección está cercana a 50.000 toneladas de consumo en toda la temporada”, apuntó.

Robles resalta que el abastecimiento creció casi un 25 % en el último periodo anual gracias a proyecciones de siembra eficientes. El sector piscícola espera cumplir con las expectativas de los compradores a pesar de la coyuntura económica. La industria busca mantener la disponibilidad de este alimento esencial para la mesa de los ciudadanos durante los días de reflexión.

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