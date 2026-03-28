Un video que circula en redes sociales da cuenta de la inseguridad en Bogotá, luego de que se dejó en evidencia a un hombre robando una caneca del espacio público y llevándosela como si nada.

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Las imágenes, compartidas por el concejal Juan David Quintero, muestran cómo el sujeto va con una de las canecas metálicas ubicadas en los andenes de la capital y se la lleva del lugar.

El hecho ha sido calificado como una muestra más de la crisis de seguridad que perciben algunos ciudadanos en la capital.

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Este es el momento del hecho:

Delincuente, enemigo de una ciudad feliz! 😡 Este sujeto debe ser sancionado ahora mismo. Cómo se le ocurre robar una caneca del espacio público y para colmo colarse en @TransMilenio ¿Quién controla esto? Las cosas no están funcionando en Bogotá definitivamente 💔🫩 pic.twitter.com/Zch7vxC22E — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) March 27, 2026

Hombre se coló a Transmilenio luego de robar caneca

Lo que más llamó la atención del caso es que, luego de cometer el robo, el hombre habría ingresado al sistema de Transmilenio sin pagar.

Según se observa en el video, el hecho ocurrió en inmediaciones de la estación Calle 76, un punto clave de la ciudad que actualmente presenta intervenciones por las obras del metro.

El concejal Quintero reaccionó al caso y pidió sanciones inmediatas para el responsable, cuestionando los controles en el sistema de transporte.

Ciudadanos piden control a compra de chatarra

El caso también abrió el debate sobre el destino de este tipo de elementos robados, pues ciudadanos han señalado que lugares de compra de chatarra podrían estar facilitando estas conductas.

En redes sociales, varios usuarios pidieron mayores controles a estos establecimientos, al considerar que podrían ser cómplices indirectos de este tipo de robos.

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