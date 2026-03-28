Un video difundido por la Secretaría de Seguridad de Bogotá muestra el momento en que la Policía captura a un joven de 22 años que habría robado un vehículo usando un arma blanca.

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En las imágenes se observa cómo los uniformados someten al sospechoso, lo tiran al suelo y lo despojan del arma con la que, presuntamente, intimidó a su víctima minutos antes.

El procedimiento terminó con la detención del hombre, en medio de un operativo que ha sido destacado por las autoridades.

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Amenazó con arma blanca a un ciudadano para robarle su vehículo en Engativá, trató de huir, pero gracias a la denuncia ciudadana y la rápida reacción de la Policía en Barrios Unidos se logró ubicar el vehículo y capturar al responsable. Seguimos cerrándole el cerco a la… pic.twitter.com/5EwYfuECLA — Secretaría de Seguridad BOG (@SeguridadBOG) March 28, 2026

Cómo ocurrió el robo en Engativá y la captura en Barrios Unidos

Según informó la Secretaría de Seguridad de Bogotá, el hecho ocurrió en la localidad de Engativá, donde el señalado delincuente amenazó a un ciudadano con un arma blanca para robarle su vehículo.

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Luego de cometer el atraco, el joven intentó huir, pero la rápida denuncia de ciudadanos permitió activar un operativo que terminó en el barrio San Fernando, de la localidad de Barrios Unidos.

Allí, las autoridades lograron ubicar el carro robado y proceder con la captura del presunto responsable.

Qué le encontraron al capturado y reacción de autoridades

Durante el procedimiento, los uniformados le encontraron al detenido el arma blanca con la que habría cometido el robo, así como el celular de la víctima.

Las autoridades destacaron la importancia de la denuncia ciudadana para lograr resultados rápidos en este tipo de casos, así como la reacción oportuna de la Policía.

El caso quedó en manos de la justicia, mientras avanza el proceso para definir la situación judicial del joven capturado.

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