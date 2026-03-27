La inseguridad en el norte de Bogotá no da tregua. En la madrugada de este viernes 27 de marzo, una familia vivió minutos de terror al ser víctima de un violento asalto a mano armada en la localidad de Usaquén, específicamente en la intersección de la calle 125 con carrera 23, muy cerca del reconocido sector del McDonald’s de la calle 127. Sigue a PULZO en Discover

El hecho ocurrió aproximadamente a la 1:20 a.m., cuando la familia fue interceptada por varios sujetos que se movilizaban en una camioneta de color oscuro. Según denuncias ciudadanas y registros de video captados por testigos en la zona, los delincuentes intimidaron a las víctimas con armas de fuego para obligarlas a descender de su vehículo y entregar todas sus pertenencias personales.

En las imágenes que ya circulan en redes sociales y que han sido entregadas a las autoridades, se observa la pericia de los asaltantes, quienes actuaron con rapidez y frialdad. Un detalle clave que ha surgido de la denuncia ciudadana es la placa del vehículo en el que se movilizaban los asaltantes: IIV186.

Las víctimas no solo perdieron su medio de transporte, sino también objetos de valor, documentos y equipos electrónicos que llevaban consigo en ese momento. La comunidad del sector ha expresado su profunda preocupación, cuestionando la efectividad de las estrategias de seguridad en una zona que, tradicionalmente, se consideraba más protegida.

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El incidente ha reabierto el debate sobre la seguridad en la capital bajo el lema de la actual administración. Residentes de Usaquén señalan que los hurtos de vehículos bajo esta modalidad de “encerrona” han aumentado durante las madrugadas de los fines de semana, aprovechando la soledad de las vías principales como la carrera 15 y la carrera 19.

#BOGOTÁ. Hoy 27MAR en horas de la madrugada (01:20h) familia fue víctima del robo de su carro en la Cl 125 con Cr 23, loc/Usaquén. En videos grabados por ciudadanos se observa como sujetos armados que se movilizan en una camioneta de presunta Placa IIV186 los intimidan y se les… pic.twitter.com/Q2S7SkGxUJ — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) March 27, 2026

Pilas , nuevamente en Bogotá, esto ocurrió en la madrugada de hoy viernes en el Mc Donald’s de la 127 , a mano armada despojaron de su vehículo a una familia, Bogotá Camina Segura? pic.twitter.com/AEY4vJa3TF — Michael González CD (@MichaelSegCD) March 27, 2026

A esta hora, la Policía Metropolitana de Bogotá adelanta el rastreo de las cámaras de seguridad del sector y de la ruta de escape que habrían tomado los delincuentes hacia el occidente de la ciudad. Se hace un llamado a la ciudadanía para que, en caso de identificar el vehículo con la placa IIV186, se comuniquen de inmediato con la línea 123.