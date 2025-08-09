La reciente adquisición de Mimo’s, la tradicional cadena de heladerías con más de 200 puntos de venta, redefine el panorama competitivo en el mercado de helados en Colombia.

La operación posiciona a Nutresa como un actor aún más dominante, no solo en el segmento de helados de consumo masivo a través de su marca Crem Helado, sino ahora también en el canal de heladerías, donde competirá directamente con cadenas fuertes como McDonald’s, Crepes & Waffles, Popsy y la propia Crem Helado, que ahora coexistirá bajo el mismo grupo.

(Vea también: A Sarmiento Angulo le llegó poderoso rival en Colombia: ambicioso plan inicia en Bogotá en 2025)

Con Mimo’s proyectando ventas de 85.000 millones de pesos para 2025 y una capacidad de producción de más de 5 millones de litros de helado al año, Nutresa consolida su liderazgo en el mercado colombiano, donde ya domina con Crem Helado, enfocada en tiendas de barrio y supermercados.

Lee También

La adquisición le permitirá a Nutresa diversificar su oferta hacia una experiencia más especializada en heladerías, un segmento donde McDonald’s, con sus postres de helado, y cadenas locales como Crepes & Waffles y Popsy tienen un valor significativo.

McDonald’s, que compite en el segmento de postres rápidos, podría enfrentar una mayor presión competitiva, ya que Nutresa podría aprovechar el posicionamiento de Mimo’s para ofrecer productos adaptados al gusto local, según un análisis de La República.

La fortaleza de Mimo’s radica en su arraigo cultural y su red de más de 200 locales, lo que podría atraer a consumidores que buscan experiencias más tradicionales frente a la oferta estandarizada de McDonald’s.

Por su parte, Crepes & Waffles, conocido por su enfoque en postres artesanales y una experiencia gastronómica premium, podría ver un desafío en la expansión de Mimo’s, especialmente si Nutresa impulsa aperturas en centros comerciales y zonas urbanas clave.

La inmensa capacidad de Nutresa para invertir en marketing y expansión podría permitirle a Mimo’s competir más agresivamente en precios y ubicaciones estratégicas.

Por su parte, Popsy, otra cadena relevante en el mercado de heladerías, también enfrentará un entorno más competitivo. Aunque Popsy tiene una fuerte presencia en Colombia, la integración de Mimo’s al portafolio de Nutresa, que ya opera marcas líderes como Helados Bon en República Dominicana y Pops en Costa Rica, podría enfrentarse con la capacidad de crecimiento, especialmente si Nutresa decide escalar la presencia de Mimo’s en regiones donde Popsy es fuerte.

Cabe resaltar que el cierre de la transacción está pendiente de la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, lo que introduce incertidumbre. Si la integración es aprobada, Nutresa podría consolidar aún más su dominio, lo que obligaría a los competidores a ser más agresivos en innovación, precios y estrategias de fidelización.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.