El Grupo Éxito lanzó una atractiva campaña de promociones que busca cautivar a estudiantes, profesionales y amantes de la tecnología que quieran renovar sus equipos.

Durante estos días, el supermercado ofrece hasta un 55 % de descuento en una amplia selección de portátiles y celulares, con marcas reconocidas como Lenovo y ASUS entre las protagonistas.

Estas rebajas se convierten en una oportunidad ideal para quienes necesitan actualizar sus ordenadores en casa o adquirir dispositivos más potentes para el trabajo y el estudio.

Los descuentos incluyen modelos con procesadores de última generación, pantallas de alta resolución y baterías de larga duración, pensados para responder a las exigencias de tareas académicas, reuniones virtuales, diseño gráfico, programación y entretenimiento.

Además de portátiles, la promoción también cubre teléfonos inteligentes con características avanzadas, como cámaras de alta calidad, amplia capacidad de almacenamiento y conectividad 5G, lo que permite a los usuarios mantenerse al día con las tendencias tecnológicas.

El Éxito busca con esta estrategia no solo atraer a nuevos clientes, sino también consolidarse como una opción competitiva en el segmento de productos electrónicos, aprovechando que la temporada de regreso a clases y de renovación de equipos es una de las más activas del año.

Éxito tiene descuentos de hasta 55 % en portátiles y celulares este fin de semana

Éxito anuncia una espectacular oportunidad para renovar po con descuentos desde 28 % hasta el 55 %.

Portátil ACER Aspire Lite Intel Core i7 13620H RAM 16 GB 512 GB

Antes: $ 3’207.540.

Ahora: $ 2′.447.490.

Portátil ASUS Vivobook 16 Intel Core i5 13420H RAM 16 GB 1 TB

Antes: $ 2’999.951.

Ahora: $ 2′.199.945.

Portatil HP AMD Ryzen 5 7520U RAM 8 GB 512 GB SSD 14em0017la

Antes: $ 2’852.345.

Ahora: $ 1.799.000.

Portátil ACER Intel Core i5 1235U RAM 8 GB 512 GB SSD AL1651P55EY

Antes: $ 2’879.530.

Ahora: $ 1.959.510.

Portátil HP Intel Core i5 1334U RAM 8 GB 512 GB SSD 15fd0021la

Antes: $ 2’534.981.

Ahora: $ 1.899.000.

Celular Xiaomi Poco X7 Pro 512Gb 12Ram Negro

Antes: $ 2.122.123.

Ahora: $ 1.384.898.

Celular Xiaomi Poco X6 Pro 5G 512Gb / 12Ram / 64Mp Gris

Antes: $ 2.019.214.

Ahora: $ 1’610.000.

Celular Poco X6 Pro 512Gb 12 En Ram Gris

Antes: $ 2.019.214.

Ahora: $ 1’610.000.

Celular Xiaomi Poco X6 5G 256Gb / 12Ram / 64Mp Blanco

Antes: $ 1’899.900.

Ahora: $ 1’285.165

Los interesados pueden acceder a estas ofertas tanto en las tiendas físicas como a través de la página web oficial del Éxito, donde es posible consultar la disponibilidad de cada modelo, especificaciones técnicas y opciones de pago, incluyendo financiación.

Con descuentos de esta magnitud y la participación de marcas reconocidas, la campaña promete generar gran interés entre quienes ven en la tecnología una herramienta clave para mejorar su productividad y estilo de vida.

