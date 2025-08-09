En una estratégica maniobra comercial, el Grupo Nutresa S.A. ha anunciado su adquisición total de P.C.A. Productora y Comercializadora de Alimentos S.A.S., la empresa medellinense que opera bajo la marca “Mimo’s”, conocida por sus heladerías y su presencia dominante en el mercado de helados colombiano. La transacción, que según Nutresa está condicionada a la aprobación de la Superintendencia de Industria y Comercio, robustece la posición de la compañía en un mercado que produjo alrededor de 2,41 billones de pesos en 2024, de acuerdo a Forbes.

(Lea también: Las mejores hamburguesas de Colombia no se venden en Bogotá, ni Medellín, y valen $ 15.000)

“Mimo’s es una marca con 54 años de historia y un profundo arraigo en el corazón de los colombianos. Su amplia red de tiendas y su planta con capacidad ociosa abren grandes oportunidades para nuestra estrategia de crecimiento y diversificación”, celebró un portavoz de Grupo Nutresa al confirmar la operación.

La adquisición de Mimo’s por parte de Nutresa, con ingresos consolidados de 85.000 millones de pesos en el primer semestre del año, se traduce no solo en una expansión de su portafolio, sino también en la posibilidad de explorar nuevos mercados y aprovechar sinergias comerciales y de producción en un sector que se pronostica seguirá en crecimiento, de acuerdo con el rotativo.

Lee También

Según detalló La República, la operación se valoró en 50.000 millones de pesos. Mimo’s cuenta con más de 200 heladerías y una planta de producción en Medellín con una capacidad de fabricación de más de 5 millones de litros de helado al año.

El gerente general de Mimo’s, Lucas Muñoz, declaró al respecto en Forbes: “Queremos que la marca no pierda su esencia, pero sabemos que tenemos oportunidades de crecimiento alrededor de los puntos de venta, nuestro portafolio de productos y la conquista de un nuevo perfil de consumidor que hoy no tenemos”.

La adquisición de Mimos cualquier otra organización permitirá a Nutresa ampliar y fortalecer su presencia en el negocio de helados en Colombia, donde ya lidera el sector con su marca Crem Helado, orientada a tiendas de barrio y supermercados. Cabe recordar que a nivel global el sector es dominado por gigantes como Unilever y Nestlé. Nutresa compite no solo localmente, sino que también tiene una presencia internacional con la cadena Helados Bon en República Dominicana y Pops en Costa Rica, líder en ese país.

De hecho, Mimo’s prevé un plan de expansión que contempla aumentar sus ventas a 85.000 millones de pesos, abrir al menos 17 nuevos puntos de venta y renovar algunos locales ya existentes.

Este movimiento estratégico por parte del Grupo Nutresa en el mercado de helados puede verse también como un esfuerzo para competir en un escenario de barreras cada vez mayores al crecimiento. Según el citado medio, el cambio hacia experiencias de consumo más sofisticadas, como mejoras en los servicios de entrega a domicilio e innovaciones en sabores y formatos, son algunos de los retos y oportunidades que enfrenta este dinámico sector.

En este contexto, se pone de relieve una dualidad en el mercado de helados: por un lado, la persistencia de un consumo tradicional, y por otro, el deseo de los consumidores más jóvenes de probar nuevos sabores y tener nuevas experiencias. La incorporación de Mimo’s a Nutresa representa un balance entre ambos aspectos, ofreciendo tanto la tradición como la innovación.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.