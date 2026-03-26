El crimen del profesor Neill Felipe Cubides no solo estremeció a la comunidad académica, sino que también destapó posibles vínculos con otros delitos ocurridos en Bogotá. Las investigaciones apuntan a que su caso no sería aislado, sino parte de un patrón criminal más amplio.

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(Vea también: Caso del profesor Neill Cubides se resuelve: capturan a 4 presuntos responsables del asesinato)

Cubides desapareció el 15 de enero luego de salir de la Clínica del Country, en el norte de la ciudad. Horas después, se registraron movimientos bancarios desde sus cuentas, lo que encendió las alarmas sobre un posible secuestro bajo la modalidad de ‘paseo millonario’. Días más tarde, su cuerpo fue hallado en zona rural de Usme, en condiciones que evidenciaban violencia extrema.

Con el avance de las investigaciones, las autoridades empezaron a detectar similitudes con otros casos recientes. La hipótesis principal señala la posible existencia de una red delincuencial dedicada al secuestro, la extorsión y el homicidio, que operaría bajo un mismo modus operandi.

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Conexión entre asesinato de Neill Cubides y secuestro de Diana Ospina

En ese contexto aparece el caso de Diana Ospina, cuyo secuestro también estaría siendo analizado por las autoridades debido a posibles coincidencias en la forma de operar. Aunque los detalles siguen en verificación, la conexión entre ambos hechos ha llamado la atención de los investigadores.

De acuerdo con la Unidad Investigativa de El Tiempo, el vehículo Hyundai presuntamente utilizado en el crimen del profesor tenía la placa ESN362, y que su propietario coincide con el dueño de dos taxis que habrían sido usados en el secuestro extorsivo del que fue víctima Ospina.

El propietario fue identificado como Fredy Alexander Ayala Santamaría, un hombre de 29 años que aseguró dedicarse al alquiler de vehículos. Según explicó, cuenta con una flotilla de aproximadamente 30 taxis que arrienda a conductores, todos debidamente registrados.

Al ser consultado por el rotativo sobre lo ocurrido, el hombre señaló que desconocía la posible relación de sus vehículos con estos casos. Indicó que no había sido contactado por autoridades y que apenas se enteraba de la situación a través de los medios.

“No conozco mucho ese caso y medio tengo información de eso. A mí no me ha llamado ni la Policía ni la Fiscalía para decirme o preguntarme nada sobre ese tema”, indicó Ayala al citado medio.

Estos elementos refuerzan la hipótesis de que detrás de ambos hechos podría existir un mismo patrón delictivo. Las autoridades continúan recopilando pruebas para determinar si se trata de una red organizada y cuál sería su alcance en la ciudad.

Además, se ha conocido que al menos cuatro casos con características similares están bajo estudio, lo que fortalece la hipótesis de una estructura criminal detrás de estos hechos.

Por ahora, las capturas recientes de varios sospechosos representan un avance clave en el esclarecimiento del crimen. Sin embargo, las autoridades continúan trabajando para determinar si todos estos casos están realmente conectados y hasta dónde llega esta red delictiva.

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