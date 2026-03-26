El asesinato del creador de contenido conocido como ‘Beder humor’ en Sincelejo sigue provocando reacciones, luego de que la Policía entregara nuevos detalles sobre el caso.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Macabro hallazgo: tres cobradiarios que estaban desaparecidos aparecieron muertos)

La víctima registraba anotaciones judiciales, un elemento que ahora hace parte de las líneas de investigación del crimen y del análisis sobre la inseguridad en Sucre, según recogió El Meridiano de versión de la Policía.

El joven, identificado como Beder de Jesús Oviedo Correa, fue atacado con arma de fuego en hechos ocurridos en la noche del 24 de marzo de 2026. De acuerdo con reportes preliminares, el creador de contenido fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones, en un caso que conmocionó a la comunidad digital y a sus seguidores en redes sociales.

Lee También

Luego del ataque, la víctima fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció debido a la gravedad de las heridas. El caso ha tomado un giro porque era investigado como un intento de hurto, pero no se descarta que tenga que ver con un posible ajuste de cuentas, de acuerdo con el citado medio.

Las autoridades indicaron que avanzan en la recolección de pruebas y en la identificación de los responsables, mientras se analizan los antecedentes del joven para esclarecer los móviles del homicidio. En ese contexto, el caso vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a la violencia urbana y la presencia de actores armados en distintas zonas del departamento.

El crimen de Beder Humor se suma a otros hechos recientes que han incrementado la preocupación por la seguridad en Sincelejo, especialmente en sectores donde se han reportado ataques similares. Entretanto, la Policía reiteró su compromiso de esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables de este nuevo episodio de homicidio en Sincelejo.

Qué se sabe del capitán que mató a su expareja, en Bogotá

En la noche del 26 de noviembre, el capítán Pablo Masmela mató a su expareja, la teniente María Mora, en las instalaciones del Cantón Norte. Según versiones, ellos habían tenido una relación sentimental que ella decidió acabar recientemente. Estos son todos los detalles de lo que sucedió con este caso en Bogotá: