Un nuevo hecho de violencia sacudió a Santander luego del asesinato del patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez, quien fue víctima de un ataque armado el 25 de marzo de 2026 en zona rural del municipio de San Andrés.

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El uniformado, adscrito al municipio de Capitanejo, se encontraba fuera de servicio y había viajado para compartir con su familia. En ese momento se movilizaba en motocicleta junto a su hijo menor de cuatro años, cuando fue interceptado por hombres armados que le dispararon en repetidas ocasiones.

Aunque fue auxiliado de inmediato y trasladado a un centro asistencial, falleció horas después debido a la gravedad de las heridas. El menor que lo acompañaba resultó ileso, lo que evitó una tragedia mayor.

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Entre tanto, la Fiscalía anunció una investigación para determinar los responsables del lamentable hecho que enluta a la familia del patrullero y a la comunidad del mencionado departamento.

Director de la Policía Nacional rechazó crimen de uniformado en Santander

El crimen provocó una reacción inmediata desde la cúpula de la institución. William Rincón, director de la Policía Nacional, rechazó el homicidio y expresó su dolor por la pérdida del uniformado, calificando el hecho como un acto violento que enluta a la institución y al país.

En su pronunciamiento, reiteró el compromiso de adelantar todas las acciones necesarias para esclarecer el caso y llevar ante la justicia a los responsables de este homicidio de uniformado y del ataque armado.

“A su familia, les hablo desde el alma, no están solos, comparto su dolor y elevo una oración por fortaleza en este momento tan difícil. Honraremos su memoria con justicia”, escribió Rincón en X.

¡𝗥𝗘𝗖𝗛𝗔𝗭𝗔𝗠𝗢𝗦 𝗔𝗖𝗧𝗢 𝗗𝗘 𝗖𝗥𝗨𝗘𝗟𝗗𝗔𝗗 𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗘𝗚𝗢́ 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗗𝗔 𝗗𝗘 𝗨𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗖𝗜́𝗔! Con profundo dolor e indignación rechazo el vil homicidio de nuestro patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez en zona rural de San Andrés, Santander. Fue asesinado… pic.twitter.com/e2K1vUwB3H — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) March 26, 2026

Además, la institución anunció el despliegue de capacidades investigativas y operativas en la zona para dar con los autores del crimen. Las autoridades trabajan en la recolección de información y en la identificación de los responsables, en medio de un contexto en el que se han intensificado los hechos de violencia contra la fuerza pública en distintas regiones del país.

Familiares y allegados del uniformado se pronunciaron tras conocerse la noticia, destacando su vocación de servicio y el compromiso con su labor. En sus mensajes, resaltaron el vacío que deja su partida y el impacto que su muerte tiene en su entorno cercano, en medio de un hecho que marcó profundamente a la comunidad.

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