Las autoridades confirmaron la identidad de las tres mujeres asesinadas en una vivienda de la localidad de Bosa, un caso que conmocionó a la ciudad por su gravedad. Las víctimas fueron identificadas como Deisy Granados Arboleda, de 42 años, y sus dos hijas.

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De acuerdo con la información conocida, las jóvenes fueron identificadas como Karen Penagos Granados, de 20 años, y Daniela Penagos Granados, de 17 años, quienes vivían junto a su madre en el lugar donde ocurrieron los hechos. Este caso fue catalogado preliminarmente como un triple feminicidio, debido al vínculo familiar con el presunto agresor.

El crimen ocurrió al interior de la vivienda, donde las tres mujeres fueron halladas sin vida, lo que evidencia violencia intrafamiliar como principal línea de investigación. Las autoridades señalaron que el presunto responsable convivía con ellas, lo que refuerza la hipótesis de un hecho ocurrido dentro del entorno doméstico.

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Este caso provocó rechazo en la ciudadanía y volvió a poner en el centro del debate la violencia contra las mujeres. La identificación de las víctimas permite avanzar en el proceso judicial y también visibilizar la magnitud de este hecho, que reactivó la alerta sobre este tipo de crímenes en la ciudad.

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El presunto responsable del crimen fue identificado como Cristian Camilo Valencia Hurtado, señalado por las autoridades como la persona que convivía con las víctimas en la vivienda ubicada en la localidad de Bosa. Su captura se produjo en el mismo lugar de los hechos, lo que fortalece la hipótesis de su presunta participación directa.

De acuerdo con la información conocida, el hombre fue trasladado a un centro médico luego de ser hallado en condiciones delicadas, tras un intento de quitarse la vida. Este elemento orienta la investigación hacia un posible hecho ocurrido dentro del entorno familiar, mientras avanzan las indagaciones.

Las autoridades trabajan en la verificación de antecedentes y en la recolección de pruebas para esclarecer lo sucedido. Este proceso busca establecer responsabilidades y determinar si existían señales previas de violencia que pudieran haber anticipado el crimen.

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