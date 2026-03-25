La inseguridad vuelve a encender las alertas en el corazón de la capital. Un homicidio registrado en la intersección de la Carrera Séptima con Calle 20 ha causado temor entre ciudadanos y trabajadores del sector, quienes denuncian la presencia de bandas delincuenciales que estarían operando con extrema violencia, especialmente en horas de la noche.

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De acuerdo con información conocida por el medio digital @gatonoticias, el hecho más reciente involucra a un hombre de aproximadamente 35 años que fue abordado por varios sujetos armados con cuchillos. Los atacantes, que se movilizaban en grupo, lo intimidaron para robarle sus pertenencias.

Sin embargo, la situación escaló de manera brutal. Tras despojarlo de sus objetos personales, los agresores le propinaron múltiples heridas con armas blancas antes de huir del lugar, dejándolo gravemente herido en plena vía pública.

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El teniente coronel Carlos Rodríguez, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, confirmó que la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital La Samaritana, donde finalmente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Este caso ha intensificado la preocupación de quienes transitan por esta zona del centro de la ciudad, donde, según denuncias, grupos delincuenciales estarían cometiendo atracos de manera sistemática. Testimonios señalan que los ataques suelen dirigirse a personas que salen de sus jornadas laborales o que se movilizan por el sector en la noche.

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Aunque de manera preliminar se ha mencionado que los presuntos responsables serían ciudadanos extranjeros, esta información deberá ser confirmada por las autoridades en el marco de la investigación.

Entre tanto, comerciantes y transeúntes exigen mayor presencia policial y acciones contundentes frente a una problemática que, aseguran, está convirtiendo uno de los corredores más transitados de la ciudad en un punto crítico de inseguridad.

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