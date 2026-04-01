Las alarmas en el sector turístico y diplomático de Colombia se encendieron este miércoles primero de abril. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una actualización crítica en su alerta de viaje, señalando un deterioro en las condiciones de seguridad en regiones periféricas del país. Aunque el territorio nacional se mantiene mayoritariamente en Nivel 3 (Reconsiderar viajar), la administración de Joe Biden fue drástica al elevar a Nivel 4 (No viajar) a cuatro departamentos específicos.

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La ‘Lista Roja’: Los departamentos donde EE. UU. prohibió el paso

La medida es contundente: el riesgo de crimen, terrorismo y secuestro en estas zonas ha superado los estándares de seguridad aceptables para el personal diplomático y los ciudadanos estadounidenses. Los cuatro departamentos señalados son:

Arauca: Según el reporte, la constante disputa territorial entre disidencias y grupos guerrilleros hace que el riesgo de quedar atrapado en fuego cruzado sea “extremo”.

Cauca (excepto Popayán): El Gobierno estadounidense advierte sobre la violencia armada recurrente en zonas rurales, donde el control estatal es limitado.

Chocó (excepto Nuquí, Bahía Solano y Capurganá): La delincuencia común y el accionar de grupos armados ilegales son la principal razón de la alerta. Se salvan los destinos turísticos específicos del Pacífico.

Norte de Santander: La porosidad de la frontera y la presencia de carteles y grupos organizados convierten a esta región en un punto de “peligro inminente” para extranjeros.

El informe detalla que en estos puntos críticos los delitos como el homicidio y el asalto a mano armada son moneda corriente. Un factor que preocupa especialmente a Washington es la capacidad de estos grupos para perpetrar atentados terroristas sin previo aviso en lugares públicos, incluyendo hoteles, restaurantes y centros comerciales.

Además, el Departamento de Estado fue honesto sobre su propia operatividad: la Embajada tiene una limitada capacidad para ofrecer servicios de emergencia en estos departamentos. El personal estadounidense tiene prohibido desplazarse por carretera en estas zonas, lo que significa que, en caso de un secuestro o accidente, la asistencia consular será prácticamente imposible de coordinar de manera inmediata.

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A pesar del golpe reputacional para el país, el documento hace una distinción clara con las grandes capitales. Ciudades como Bogotá, Medellín y Cartagena no están en la lista prohibitiva, aunque se pide a los viajeros mantener una “vigilancia estándar” y evitar zonas solitarias durante la noche.

Para quienes insistan en viajar a Colombia, el Departamento de Estado sugiere inscribirse en el Programa de Viajero Inteligente (STEP), un sistema que permite a la Embajada localizar a los ciudadanos en caso de crisis. También recomiendan no ostentar signos de riqueza, como joyas o tecnología costosa, para no convertirse en blanco de la delincuencia común.