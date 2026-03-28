El pasado 3 de enero, Estados Unidos se metió en la madrugada a atacar a Caracas, capital de Venezuela, para capturar al líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, quien estaba siendo buscado por presuntamente liderar una red de narcotráfico que estaba afectando a los ciudadanos norteamericanos.

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(Ver también: La jugada que busca Maduro en nuevo juicio en Estados Unidos: abogados destaparán carta)

Desde entonces, Maduro se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en Nueva York junto a su esposa Cilia Flórez, en donde esperan mientras se dictamina una sentencia oficial en Estados Unidos.

Por más de que han salido dibujos y demás de los juicios que se han llevado a cabo, hasta ahora el líder del régimen no se había podido comunicar con sus seguidores en Venezuela, hasta este sábado, cuando se publicó un mensaje en sus redes sociales.

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Qué dijo Nicolás Maduro

Por medio de unas imágenes compartidas en el Instagram de Maduro, se conocieron algunas palabras del capturado, asegurando que han recibido los mensajes de apoyo y que se encuentran bien en medio del complicado panorama que están viviendo.

“Nos han llegado sus comunicaciones, sus mensajes, sus correos, sus cartas y sus oraciones. Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente”, escribió Maduro.

Y agregó: “Hoy más que nunca llamamos a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien”.

Estas fueron sus palabras completas:

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De esta manera, Maduro por fin pudo comunicarse con sus seguidores en Venezuela, recordando que ya lleva algunos meses en una cárcel de Estados Unidos mientras se define su situación judicial.

Por qué capturaron a Nicolás Maduro

Nicolás Maduro fue capturado en la madrugada del 3 de enero en un complejo residencial fuertemente custodiado en Caracas durante la ‘Operación Determinación Absoluta’, una acción militar estadounidense liderada por fuerzas especiales y la DEA.

La operación, autorizada por la administración de Donald Trump, se ejecutó con apoyo aéreo y terrestre para neutralizar defensas del régimen. Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron extraídos del país tras intensos enfrentamientos y trasladados primero a un buque de la Armada de EE.UU. y luego a Nueva York.

La captura responde a acusaciones federales por narcoterrorismo, conspiración para traficar cocaína con las Farc y violaciones graves de derechos humanos. Estos cargos, presentados inicialmente en 2020 y ampliados, imputan a Maduro como líder de una red que enviaba toneladas de droga hacia Estados Unidos. La justicia estadounidense lo considera responsable de desestabilizar la región y de la crisis humanitaria en Venezuela.

Actualmente, Maduro y Flores se encuentran recluidos en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC Brooklyn), en Nueva York, bajo medidas administrativas especiales de alto riesgo: aislamiento casi total (23-24 horas al día en celda), vigilancia estricta y restricciones de contacto.

(Ver también: Exponen cómo vive Nicolás Maduro en cárcel de EE. UU.: gritos en la noche y aislamiento extremo)

Han comparecido ante una corte federal en Manhattan, donde se declararon inocentes y pidieron desestimar los cargos por supuestas limitaciones en su defensa debido a sanciones. El juez rechazó esa petición y el proceso sigue avanzando.

La acción ha causado protestas internacionales, cambios políticos en Venezuela y un debate sobre soberanía y justicia transnacional.

Qué pasará con los presos políticos que no han sido liberados en Venezuela

El abogado Juan Luis González da detalles sobre el proceso y la liberación de Rocío San Miguel, la presa política venezolana que a pesar de ser liberada continúa en el proceso judicial. También habló de cómo ve el panorama sobre los presos políticos que aún no han sido liberados.