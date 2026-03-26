En medio del proceso judicial que enfrenta en Estados Unidos, se conocieron imágenes dibujadas de Nicolás Maduro durante su segunda audiencia en una corte federal de Nueva York, en la que también estuvo presente su esposa, Cilia Flores.

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Las representaciones gráficas—ya que en este tipo de audiencias no se permite el ingreso de cámaras— muestran al exmandatario con uniforme carcelario y un aspecto que ha llamado la atención: varios observadores aseguran que luce visiblemente demacrado.

De hecho, antiguos presos políticos venezolanos que siguieron la audiencia señalaron que su apariencia recuerda a la de detenidos en cárceles del país.

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Estas son las imágenes del exdictador y de su esposa:

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Audiencia de Nicolás Maduro estuvo marcada por discusión sobre defensa y recursos

Durante la diligencia judicial, uno de los puntos centrales fue el acceso de Maduro a recursos para pagar su defensa legal.

El equipo del exgobernante insistió en que las sanciones impuestas por Estados Unidos le impiden usar fondos vinculados al Estado venezolano, lo que —según alegan— vulnera su derecho a elegir abogado.

Sin embargo, el juez rechazó la solicitud de desestimar el caso, por lo que el proceso sigue en curso mientras se evalúan alternativas para financiar la defensa.

Acusaciones por narcotráfico y captura en Caracas

Nicolás Maduro fue capturado el pasado 3 de enero en Caracas durante una operación militar de Estados Unidos y trasladado a Nueva York, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.

Según la Fiscalía, el exmandatario habría liderado durante más de dos décadas un esquema para enviar grandes cantidades de cocaína hacia territorio estadounidense.

En el proceso también está vinculada Cilia Flores, mientras que ambos se han declarado no culpables de los cargos.

El caso, que ha destado fuerte impacto político tanto en Venezuela como a nivel internacional, podría extenderse durante varios años debido a su complejidad.

La llegada de Petro a la Casa Blanca

El presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero en la Casa Blanca con un objetivo puntual: reiniciar la relación con Donald Trump y dejar atrás el clima de tensión que marcó los primeros meses del vínculo entre ambos gobiernos. Este fue el primer encuentro y posiblemente el único cara a cara entre los dos mandatarios. Cabe resaltar que la reunión se da tras una llamada telefónica inesperada el pasado 7 de enero, en la que acordaron verse en Washington. Desde entonces, tanto Petro como Trump han bajado el tono en público, conscientes de que una confrontación abierta no beneficia a ninguno.