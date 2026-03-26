Una tragedia familiar conmocionó a la opinión pública luego de confirmarse la muerte de Jessi Pierce junto a sus tres hijos menores en el interior de su vivienda. El hecho estaría relacionado con un incendio en vivienda ocurrido en Minnesota, que terminó con la vida de la periodista estadounidense.
(Vea también: Chuck Norris murió a sus 86 años: el actor había estado hospitalizado en Hawái)
De acuerdo con reportes preliminares, la emergencia se registró en horas recientes y obligó la intervención de organismos de socorro. Pese a la rápida respuesta, las víctimas no lograron salir a tiempo, en un caso que refleja la gravedad de este tipo de emergencias domésticas.
“La organización de Minnesota Wild está desconsolada por la trágica pérdida de Jessi Pierce y sus hijos. Jessi era una persona amable y compasiva que se preocupaba profundamente por su familia y por los que la rodeaban. Se desempeñó como embajadora del juego de hockey durante su tiempo cubriendo el Wild y la NHL”, indicó el medio para el que trabajó en un comunicado recogido por La Kalle.
Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para establecer el origen del incendio. Entre las hipótesis que se analizan aparecen posibles fallas en instalaciones, aunque por ahora no se descarta ninguna línea sobre este tipo de incendios en hogares ni posibles causas de origen eléctrico.
El caso provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron mensajes de solidaridad con la familia. La situación también reabre la conversación sobre la prevención de incendios en el hogar y la importancia de aplicar medidas de seguridad en casa para reducir riesgos domésticos.
Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música
Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos
* Pulzo.com se escribe con Z
Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.
LO ÚLTIMO