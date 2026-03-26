Una tragedia familiar conmocionó a la opinión pública luego de confirmarse la muerte de Jessi Pierce junto a sus tres hijos menores en el interior de su vivienda. El hecho estaría relacionado con un incendio en vivienda ocurrido en Minnesota, que terminó con la vida de la periodista estadounidense.

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De acuerdo con reportes preliminares, la emergencia se registró en horas recientes y obligó la intervención de organismos de socorro. Pese a la rápida respuesta, las víctimas no lograron salir a tiempo, en un caso que refleja la gravedad de este tipo de emergencias domésticas.

“La organización de Minnesota Wild está desconsolada por la trágica pérdida de Jessi Pierce y sus hijos. Jessi era una persona amable y compasiva que se preocupaba profundamente por su familia y por los que la rodeaban. Se desempeñó como embajadora del juego de hockey durante su tiempo cubriendo el Wild y la NHL”, indicó el medio para el que trabajó en un comunicado recogido por La Kalle.

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Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para establecer el origen del incendio. Entre las hipótesis que se analizan aparecen posibles fallas en instalaciones, aunque por ahora no se descarta ninguna línea sobre este tipo de incendios en hogares ni posibles causas de origen eléctrico.

El caso provocó múltiples reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron mensajes de solidaridad con la familia. La situación también reabre la conversación sobre la prevención de incendios en el hogar y la importancia de aplicar medidas de seguridad en casa para reducir riesgos domésticos.

¿Quién era Jessi Pierce, periodista de Estados Unidos que murió en incendio? Jessi Pierce era una reconocida reportera especializada en hockey sobre hielo en Estados Unidos, con una trayectoria enfocada en la cobertura de la NHL, especialmente del equipo Minnesota Wild. Su trabajo le permitió consolidarse como una voz respetada dentro del periodismo deportivo y el análisis de este deporte profesional. A lo largo de su carrera, se destacó por su cercanía con jugadores, entrenadores y aficionados, lo que fortaleció su presencia en medios digitales y espacios especializados. Además, participó en proyectos periodísticos enfocados en narrar la actualidad del hockey con un estilo directo y accesible, lo que amplió su alcance dentro de la audiencia del hockey sobre hielo y la NHL. Su fallecimiento causó conmoción en la comunidad deportiva y entre colegas del periodismo, quienes resaltaron su compromiso con la profesión y su aporte al cubrimiento del hockey en Estados Unidos. La noticia provocó múltiples mensajes de condolencias públicas y reacciones en redes, evidenciando el impacto de su trabajo y su reconocimiento en el ámbito deportivo.

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