El dolor por la partida de Santiago Castrillón sigue conmocionando al país. Noticias Caracol habló con los familiares del joven futbolista de 18 años, integrante de la categoría Sub-20 de Millonarios FC, quien falleció tras desplomarse en pleno partido. Sus seres queridos compartieron recuerdos, anécdotas y detalles de una vida marcada por el amor al fútbol.

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(Vea también: Luto en el FPC: murió Santiago Castrillón, promesa de Millonarios que se desplomó en partido)

Desde Bucaramanga, su abuelo, Rubén Darío Gómez, evocó los inicios de Santiago en medio de dificultades económicas. Contó que fue él quien le compró sus primeros guayos, muchas veces haciendo sacrificios y, en ocasiones, optando por adquirirlos de segunda mano.

A pesar de las limitaciones, siempre hubo apoyo para que el joven persiguiera su sueño.

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Su abuela, Nancy Rodríguez, recordó con emoción cómo acompañó a su hijo desde pequeño en su proceso deportivo. “Yo lo llevaba a Villa Rosa a jugar después del trabajo, y él siempre me esperaba con sus guayos listos”, relató.

Esos primeros partidos fueron clave para que entrenadores y formadores comenzaran a notar el talento de Santiago, quien poco a poco fue destacándose en diferentes escenarios.

Su camino en el fútbol inició en escuelas locales, donde participó en torneos barriales que marcaron su formación. Posteriormente, pasó por el club La Pulga Pinzón, luego por Guayos FC y más adelante por Águilas Doradas, donde su nivel creció notablemente.

Su talento lo llevó a dar un gran salto al llegar a Millonarios, club en el que continuó su proceso y comenzó a hacerse visible en escenarios más competitivos. Incluso, disputó sus primeros encuentros en la cancha conocida como La Bombonera, donde empezó a llamar la atención por su calidad en el juego.

Su hermana, Sofía Castrillón, expresó el orgullo que siente por él y destacó su determinación desde niño, en medio de lágrimas. “Santiago nunca se puso límites. Siempre soñó en grande y nosotros estuvimos ahí para apoyarlo”, afirmó. Hoy, sus camisetas, fotografías y recuerdos se convierten en un legado imborrable para su familia.

En medio del dolor, aún hay preguntas sin respuesta. El abuelo del jugador contó que los médicos contemplaron la posibilidad de intubarlo debido a una presunta complicación cardíaca. Sin embargo, según los exámenes practicados, no se detectó ninguna condición de este tipo, lo que aumenta la incertidumbre sobre lo ocurrido.

Por su parte, su tía, Gabriela Gómez, reveló cuál era el mayor sueño de Santiago: llegar al fútbol internacional, siguiendo los pasos de figuras como James Rodríguez o Luis Díaz.

A sus 18 años, Santiago Castrillón dejó una huella profunda en quienes lo conocieron y un legado de perseverancia para los amantes del fútbol. Su historia, aunque breve, estuvo llena de sueños, esfuerzo y pasión por el deporte.

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