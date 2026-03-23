Este domingo 22 de marzo, el fútbol colombiano vivió una tragedia que dejó una profunda tristeza en la comunidad deportiva. Santiago Castrillón, un prometedor futbolista de apenas 18 años, falleció tras sufrir un colapso durante un clásico bogotano del Torneo Nacional Sub-20.

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(Vea también: “Descansa en paz, amigo”: desgarrador mensaje de Falcao por la muerte de Santiago Castrillón)

El joven volante, quien se encontraba en pleno desarrollo de su carrera, se desvaneció en pleno partido contra Santa Fe, disputado en las canchas de Xcoli, al norte de Bogotá.

La tragedia ocurrió en el segundo tiempo del encuentro, cuando Castrillón, tras caer al suelo de manera repentina, fue rápidamente atendido por los médicos del partido.

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Ante la gravedad de su situación, fue trasladado de urgencia a un centro médico cercano, donde el personal de salud hizo todo lo posible por salvarle la vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, el desenlace fue fatal, y Santiago Castrillón perdió la vida.

Santa Fe se despidió de jugador de Millonarios

En medio de la tristeza, diversos equipos y figuras del fútbol colombiano expresaron su solidaridad y pesar. Independiente Santa Fe, uno de los equipos involucrados en el trágico partido, fue uno de los primeros en unirse al lamento.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el club expresó sus condolencias:

“Independiente Santa Fe lamenta profundamente el fallecimiento de Santiago Castrillón, jugador Sub-20 de Millonarios. Hoy el fútbol está de luto y nos unimos para acompañar a toda su familia y allegados en este difícil momento. Q.E.P.D.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Independiente Santa Fe (@santafe_oficial)

El mensaje de Santa Fe no solo reflejó el respeto hacia el joven futbolista, sino también la solidaridad que une a los equipos en momentos de dolor, recordando que el deporte, más allá de la competencia, también es una familia que se apoya en las situaciones más difíciles.

Santiago Castrillón, quien fue una figura destacada en el Torneo Nacional Sub-20, dejó una huella en su equipo y en los aficionados del fútbol colombiano.

A pesar de su corta edad, su talento y su dedicación al fútbol prometía un futuro brillante. Su trágica partida deja un vacío en el deporte, pero su legado y su memoria vivirán en los corazones de quienes lo conocieron.

Hoy, el fútbol colombiano está de luto, y la familia deportiva se une en un solo sentimiento de tristeza y respeto hacia quien fue una joven promesa del fútbol nacional. Que descanse en paz, Santiago Castrillón.

El suceso conmocionó al mundo del fútbol, especialmente en la ciudad de Bogotá, donde el joven futbolista representaba una gran esperanza para el futuro del deporte en Colombia.

Castrillón, que formaba parte de la cantera de Millonarios, había sido reconocido por su talento y su prometedora trayectoria en las divisiones menores del club embajador.

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