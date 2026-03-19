El camino oficial por la conquista de América inicia con su etapa crucial. Este jueves 19 de marzo se sorteó la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los representantes de Colombia serán Independiente Santa Fe, Junior, Independiente Medellín y Deportes Tolima, que ya saben cuáles serán sus próximos rivales, a quienes deberán superar para avanzar a fase de grupos.

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El ‘León’ y el ‘Tiburón’ quedaron instalados directamente en esta fase ya que fueron los campeones de los dos semestres de la Liga Betplay en 2025. Por su parte, el ‘Poderoso’ y el ‘Pijao’ tuvieron que jugar dos llaves previas de mata a mata contra otros rivales del continente, teniendo un camino más largo para llegar a esta instancia.

Así irán Santa Fe, Junior, Medellín y Santa Fe en la Copa Libertadores

El rojo de Bogotá arrancó desde el bombo 3 y tendrá que enfrentar a Corinthians de Brasil, Peñarol de Paraguay, ambos ya campeones continentales, y Platense de Argentina, en el grupo E.

El cuadro de Barranquilla quedó sembrado también en el bolillero 3. Estará en el muy complicado grupo F contra Palmeiras, protagonista en los últimos años y tres veces campeón; Cerro Porteño y Sporting Cristal de Perú.

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Por su parte, el DIM quedó en la bola 4 al haber entrado desde fases previas. Sus rivales serán el actual rey de América, Flamengo; Estudiantes de la Plata de Argentina, tetracampeón del certamen, y Cusco de Perú, luego de haber quedado en el grupo A.

Finalmente, el cuadro de Ibagué, también ubicado en el último bolillero por tener el mismo camino del Medellín, tendrá que jugar contra el tricampeón Nacional de Uruguay; Universitario de Perú y Coquimbo Unido en el grupo B.

¿Cómo quedaron los grupos de la Copa Libertadores 2026?

Luego del sorteo llevado a cabo en la sede de la Conmebol en Asunción, Paraguay, así quedaron los grupos de los clubes que lucharán por llegar a la final en el Centenario de Montevideo, Uruguay:

Grupo A Flamengo (BRA). Estudiantes de la Plata (ARG). Cusco (PER). Independiente Medellín (COL).

Grupo B Nacional (URU). Universitario (PER). Coquimbo Unido (CHI). Deportes Tolima (COL).

Grupo C Fluminense (BRA). Bolívar (BOL). Deportivo La Guaira (VEN). Independiente Rivadavia (ARG).

Grupo D Boca Juniors (ARG). Cruzeiro (BRA). Universidad Católica (CHI). Barcelona (ECU).

Grupo E Peñarol (URU). Corinthians (BRA). Independiente Santa Fe (COL). Platense (ARG).

Grupo F Palmeiras (BRA). Cerro Porteño (PAR). Junior de Barranquilla (COL). Sporting Cristal (PER).

Grupo G Liga de Quito (ECU). Lanus (ARG). Always Ready (BOL). Mirassol (BRA).

Grupo H Independiente del Valle (ECU). Libertad (PAR). Rosario Central (ARG). Universidad Central (VEN).

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