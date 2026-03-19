Este jueves 19 de marzo se llevó a cabo el sorteo de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores. El primer torneo lo jugarán Millonarios y América, luego de haber eliminado en primera fase a Nacional y Bucaramanga respectivamente.

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Por ‘ranking’ Conmebol, la ‘Mechita’ quedó sembrada en el bolillero 1, otorgado para cabezas de serie, lo que le da cierta comodidad. Por su parte, el ‘Embajador’ estará en el bombo 2.

Cómo quedaron Millonarios y América en la Copa Sudamericana

El rojo de Cali fue, precisamente, el primer equipo sacado en el sorteo llevado a cabo en la sede de la Conmebol en Asunción, Paraguay. Los dirigidos por David González quedaron en el grupo A, donde competirán contra Tigre de Argentina, Macará de Ecuador y Alianza Atlético de Perú.

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Por su parte, el azul capitalino salió en el grupo C, donde tendrá un duro camino al enfrentar a Sao Paulo de Brasil (que ya ha salido campeón del torneo), Boston River de Uruguay y O’Higgins de Chile, al que Deportes Tolima eliminó en la última fase previa de Copa Libertadores.

Así quedó la Copa Sudamericana en fase de grupos

Grupo A América de Cali. Tigre (ARG). Macará (ECU). Alianza Atlético (PER).

Grupo B Atlético Mineiro (BRA). Cienciano (PER). Academia Puerto Cabello (VEN). Juventud (URU).

Grupo C Sao Paulo (BRA). Millonarios (COL). Boston River (URU). O’Higgins (CHi).

Grupo D Santos (BRA). San Lorenzo (ARG). Deportivo Cuenca (ECU). Recoleta (PAR).

Grupo E Racing (ARG). Caracas (VEN). Independiente (BOL). Botafogo (BRA).

Grupo F Gremio (BRA). Palestino (CHI). Montevideo City Torque (URU). Deportivo Riestra (ARG).

Grupo G Olimpia (PAR). Vasco da Gama (BRA). Audax Italiano (CHI). Barracas Central (ARG).

Grupo H River Plate (ARG). RB. Bragantino (BRA). Blooming (BOL). Carabobo (VEN).

¿Cómo se jugará la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026?

En seis fechas, los equipos enfrentarán dos veces a cada uno de sus rivales. Con esto, se disputarán tres partidos de local y tres de visitante. Los mejores dos equipos seguirán en el torneo.

El primero de cada grupo avanzará directo a los octavos de final del torneo. Mientras que los segundos entrarán a una fase previa de play-off contra los terceros de la fase de grupos de Copa Libertadores.

Los vencedores de esas llaves jugarán contra los ya sembrados en octavos, para luego seguir con los cuartos, semifinales y la ansiada final que se jugará en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

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