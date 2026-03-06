En la noche de este jueves, 5 de marzo, América de Cali consiguió uno de los objetivos de la temporada: avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo vallecaucano derrotó por 2-1 a Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero con goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios, que le dieron vuelta al resultado luego de lo que había sido el gol de Fabián Sambueza de tiro libre.

Este es el resumen del encuentro:

Con esto, el América sumó una gran suma de dinero y se alistará para disputar la fase de grupos, en la cual tiene ilusión porque debido al ranquin de la Conmebol, estará ubicado en el bombo 1 para el próximo sorteo.

Qué equipos evita América de Cali en la Sudamericana

Y es que quedar ubicado en este bombo es una gran noticia porque evitará rivales de gran calibre y reconocimiento en el ámbito internacional que están en el mismo bombo, como por ejemplo:

River Plate de Argentina.

Racing de Argentina.

Atlético Mineiro de Brasil.

Sao Paulo de Brasil.

Gremio de Brasil.

Santos de Brasil.

Olimpia de Paraguay.

Millonarios, por su parte, quedó ubicado en el bombo 2 y por eso le tocará medirse contra alguno de estos equipos mencionados.

De esta manera, la ilusión crece en el América de Cali, recordando que evitar a estos rivales ya es una noticia muy importante teniendo en cuenta que en este torneo solo avanza el primero de cada grupo directamente a las fases definitivas del torneo.

👹 AMÉ 2️⃣-1️⃣ BUC 🐆 ⏱ 90+6’| ESTO ES AMÉRICA, un sentimiento único y una locura que solo entiende esta hinchada. Estamos en FASE DE GRUPOS de la CONMEBOL Sudamericana. 𝕭𝖎𝖊𝖓𝖛𝖊𝖓𝖎𝖉𝖔𝖘 𝖆𝖑 𝖎𝖓𝖋𝖎𝖊𝖗𝖓𝖔 🫶#AMÉxBUC#Sudamericana pic.twitter.com/5b9uuq3duy — América de Cali (@AmericadeCali) March 6, 2026

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana

Cabe recordar que el sorteo tanto de la Copa Sudamericana (Millonarios y América) como de la Copa Libertadores (Santa Fe y Junior por ahora), será el próximo jueves, 19 de marzo, a partir de las 6:00 de la tarde en Paraguay. Ahí se conocerá la suerte tanto de los equipos ya mencionados como de Medellín y el Deportes Tolima, que están en la fase previa de la Libertadores.

