Escrito por:  Diego Quiroga
Redactor     Mar 6, 2026 - 8:47 am

En la noche de este jueves, 5 de marzo, América de Cali consiguió uno de los objetivos de la temporada: avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo vallecaucano derrotó por 2-1 a Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero con goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios, que le dieron vuelta al resultado luego de lo que había sido el gol de Fabián Sambueza de tiro libre.

Este es el resumen del encuentro:

Con esto, el América sumó una gran suma de dinero y se alistará para disputar la fase de grupos, en la cual tiene ilusión porque debido al ranquin de la Conmebol, estará ubicado en el bombo 1 para el próximo sorteo.

Qué equipos evita América de Cali en la Sudamericana

Y es que quedar ubicado en este bombo es una gran noticia porque evitará rivales de gran calibre y reconocimiento en el ámbito internacional que están en el mismo bombo, como por ejemplo:

  • River Plate de Argentina.
  • Racing de Argentina.
  • Atlético Mineiro de Brasil.
  • Sao Paulo de Brasil.
  • Gremio de Brasil.
  • Santos de Brasil.
  • Olimpia de Paraguay.

Millonarios, por su parte, quedó ubicado en el bombo 2 y por eso le tocará medirse contra alguno de estos equipos mencionados.

De esta manera, la ilusión crece en el América de Cali, recordando que evitar a estos rivales ya es una noticia muy importante teniendo en cuenta que en este torneo solo avanza el primero de cada grupo directamente a las fases definitivas del torneo.

Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana

Cabe recordar que el sorteo tanto de la Copa Sudamericana (Millonarios y América) como de la Copa Libertadores (Santa Fe y Junior por ahora), será el próximo jueves, 19 de marzo, a partir de las 6:00 de la tarde en Paraguay. Ahí se conocerá la suerte tanto de los equipos ya mencionados como de Medellín y el Deportes Tolima, que están en la fase previa de la Libertadores.

