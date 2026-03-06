En la noche de este jueves, 5 de marzo, América de Cali consiguió uno de los objetivos de la temporada: avanzar a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.
(Ver también: “Grosería de arbitraje”: Tulio Gómez estalló por penal que provocó derrota del América)
El equipo vallecaucano derrotó por 2-1 a Bucaramanga en el estadio Pascual Guerrero con goles de Yeison Guzmán y Tilman Palacios, que le dieron vuelta al resultado luego de lo que había sido el gol de Fabián Sambueza de tiro libre.
Este es el resumen del encuentro:
Con esto, el América sumó una gran suma de dinero y se alistará para disputar la fase de grupos, en la cual tiene ilusión porque debido al ranquin de la Conmebol, estará ubicado en el bombo 1 para el próximo sorteo.
Qué equipos evita América de Cali en la Sudamericana
Y es que quedar ubicado en este bombo es una gran noticia porque evitará rivales de gran calibre y reconocimiento en el ámbito internacional que están en el mismo bombo, como por ejemplo:
- River Plate de Argentina.
- Racing de Argentina.
- Atlético Mineiro de Brasil.
- Sao Paulo de Brasil.
- Gremio de Brasil.
- Santos de Brasil.
- Olimpia de Paraguay.
Millonarios, por su parte, quedó ubicado en el bombo 2 y por eso le tocará medirse contra alguno de estos equipos mencionados.
De esta manera, la ilusión crece en el América de Cali, recordando que evitar a estos rivales ya es una noticia muy importante teniendo en cuenta que en este torneo solo avanza el primero de cada grupo directamente a las fases definitivas del torneo.
👹 AMÉ 2️⃣-1️⃣ BUC 🐆
⏱ 90+6’| ESTO ES AMÉRICA, un sentimiento único y una locura que solo entiende esta hinchada. Estamos en FASE DE GRUPOS de la CONMEBOL Sudamericana.
𝕭𝖎𝖊𝖓𝖛𝖊𝖓𝖎𝖉𝖔𝖘 𝖆𝖑 𝖎𝖓𝖋𝖎𝖊𝖗𝖓𝖔 🫶#AMÉxBUC#Sudamericana pic.twitter.com/5b9uuq3duy
— América de Cali (@AmericadeCali) March 6, 2026
(Ver también: Luto en América de Cali y el FPC por fallecimiento de histórico dirigente e insignia del club)
Cuándo es el sorteo de la Copa Sudamericana
Cabe recordar que el sorteo tanto de la Copa Sudamericana (Millonarios y América) como de la Copa Libertadores (Santa Fe y Junior por ahora), será el próximo jueves, 19 de marzo, a partir de las 6:00 de la tarde en Paraguay. Ahí se conocerá la suerte tanto de los equipos ya mencionados como de Medellín y el Deportes Tolima, que están en la fase previa de la Libertadores.
* Pulzo.com se escribe con Z
LO ÚLTIMO