El periodismo colombiano despide a una de sus figuras más emblemáticas y longevas. En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Lucy Nieto de Samper, quien a sus 102 años de edad cerró un capítulo dorado en la historia de la comunicación social en el país. Su partida no solo deja un vacío en las redacciones, sino que marca el fin de una era para las mujeres que abrieron camino en una profesión que, en sus inicios, les era esquiva.

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La noticia fue confirmada por José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN, quien a través de su cuenta de X destacó la audacia y perseverancia de la comunicadora. “Fue la columnista más longeva, una periodista audaz y una mujer que alzó la voz para pronunciarse sobre varios temas. Abrió una puerta a muchas mujeres que, por fortuna, nunca se volvió a cerrar”, expresó Acevedo, enviando un mensaje de solidaridad a su familia.

Lucy Nieto de Samper no solo fue una maestra de la opinión, sino también el pilar de una familia profundamente ligada al análisis nacional. Era la madre de la reconocida periodista y analista María Elvira Samper, quien heredó su rigor y agudeza frente al micrófono y la pluma, consolidando un legado familiar que ha sido fundamental para entender la realidad política de Colombia en las últimas décadas.

Su trayectoria comenzó en 1952 en las páginas de la revista Cromos, un inicio que marcaría el arranque de más de 60 años de ejercicio ininterrumpido. Aunque pasó por la radio y la televisión, su gran amor fue la prensa escrita. Su columna de opinión se convirtió en un faro para sus lectores, logrando mantenerse vigente hasta el año 2022, cuando en el diario El Tiempo publicó su texto de despedida titulado ‘Punto Final’.

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Con su fallecimiento, el país pierde a una testigo excepcional de un siglo de historia colombiana. Lucy Nieto de Samper logró equilibrar su pasión profesional con su rol familiar, dejando un sello imborrable de elegancia y valentía en cada uno de sus escritos. Hasta el momento, su familia no ha revelado detalles sobre las causas del deceso, pero se espera que en las próximas horas se rindan homenajes en diversos sectores de la sociedad que admiraron su lucidez hasta el último aliento.