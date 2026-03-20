La familia de Chuck Norris anunció el fallecimiento del reconocido actor y leyenda de las artes marciales, ocurrido en la mañana reciente, según un mensaje oficial. En el comunicado, señalaron que el artista murió en paz y acompañado por sus seres queridos, aunque prefirieron mantener en reserva las circunstancias de su muerte.

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“Con profundo pesar, nuestra familia comparte el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener en privado las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y en paz. Para el mundo, fue un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros, fue un esposo dedicado, un padre y abuelo amoroso, un hermano increíble y el corazón de nuestra familia”, escribieron.

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En el texto, sus familiares destacaron el legado que dejó tanto en el mundo del entretenimiento como en su entorno más cercano. “Para el mundo fue un artista marcial, actor y símbolo de fortaleza. Para nosotros fue un esposo dedicado, un padre y abuelo amoroso, y el corazón de nuestra familia”, expresaron.

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La familia también resaltó que Norris llevó una vida guiada por la fe, el propósito y el compromiso con quienes lo rodeaban. Aseguraron que su disciplina, trabajo y carácter inspiraron a millones de personas en todo el mundo, dejando una huella importante que trascenderá generaciones.

En medio del dolor por la pérdida, sus allegados agradecieron el apoyo que el actor recibió a lo largo de su carrera, especialmente de sus seguidores. “Para él, ustedes no eran solo fans, eran sus amigos”, señala el mensaje, que también menciona la gratitud por las oraciones enviadas durante su reciente hospitalización.

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