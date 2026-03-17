En las últimas horas fue confirmado el fallecimiento de Luder Quiñones Echeverri en un centro asistencial de Cali, luego de haber sido víctima de un presunto atentado sicarial cuando se encontraba en el centro de la ciudad. El hecho ha causado conmoción en el ámbito musical, especialmente entre quienes conocieron de cerca su trayectoria artística.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Murió histórico locutor colombiano a sus 95 años: pasó por Caracol, RCN y hasta trabajó en Avianca)

De acuerdo con las primeras informaciones, el músico, reconocido por integrar la orquesta del cantante Willy García, se encontraba en el barrio Bretaña cuando fue atacado por hombres armados hacia el mediodía del martes 17 de marzo.

Tras el atentado, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde, pese a los esfuerzos del personal de salud, se confirmó su fallecimiento.

Lee También

La noticia ha causado profundo dolor entre sus compañeros, colegas y seguidores, quienes destacan no solo su talento, sino también su calidad humana. Durante más de 30 años de trayectoria artística, Quiñones Echeverri se consolidó como un músico respetado y querido dentro de la escena salsera, dejando una huella importante en cada proyecto en el que participó.

A través de un comunicado oficial, la organización del artista expresó su rechazo frente a lo ocurrido. “Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de tres décadas”, señalaron.

En el mismo pronunciamiento, también enviaron un mensaje de solidaridad a sus seres queridos. “Expresamos nuestro respeto, acompañamiento y solidaridad a sus familiares, amigos y allegados en este momento de profundo dolor”, agregaron, resaltando el impacto que deja su partida en el entorno cercano.

Asimismo, hicieron un llamado a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad. “Confiamos en las autoridades competentes, a quienes instamos a desplegar todas sus capacidades investigativas y operativas para esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a los responsables”, puntualiza el comunicado.

Por ahora, las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del ataque y dar con los responsables de este hecho que enluta no solo a la música, sino también a la ciudad. Entre tanto, el recuerdo de Luder Quiñones Echeverri permanece vivo en quienes valoraron su talento, su disciplina y su aporte a la cultura musical del país.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos