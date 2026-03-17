El reconocido músico vallenato ‘Juancho’ de la Espriella, de 53 años, causó preocupación entre sus seguidores luego de que se informara sobre su ingreso de urgencia a un centro médico en Bogotá debido a fuertes dolores abdominales.

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(Vea también: Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella emocionaron con su último baile, en Bogotá)

La noticia se difundió rápidamente a través de redes sociales, donde amigos y colegas del acordeonero mostraron su apoyo y solidaridad. Entre ellos, el mánager Carlos Bloom escribió un emotivo mensaje en sus redes:

¿Qué le pasó al acordeonero ‘Juancho’ de la Espriella?

Según confirmó Dolly Caliz, esposa y representante del artista, la hospitalización se produjo a raíz de un intenso dolor abdominal que obligó a su traslado inmediato a un centro asistencial. La mánager explicó al periódico EL TIEMPO que los exámenes médicos determinaron que la causa de las molestias era un cálculo renal.

“Él está bien y estable. Simplemente se le presentaron unos dolores fuertes, que resultaron ser por un cálculo renal. En este momento está en la clínica, pendiente de un procedimiento quirúrgico para extraer el cálculo, con las molestias que esto ocasiona, pero gracias a Dios se encuentra estable y a la espera de la cirugía”, detalló.

Para tratar la condición, el artista fue sometido a una litotricia, un procedimiento médico que consiste en pulverizar los cálculos renales para que puedan ser expulsados naturalmente por el cuerpo, evitando así una cirugía invasiva.

La intervención fue exitosa y ‘Juancho’ se encuentra fuera de peligro, aunque los médicos recomendaron que se mantenga en reposo absoluto y evite presentaciones en vivo durante al menos una semana mientras se recupera por completo.

La noticia provocó un gran despliegue de mensajes de apoyo de seguidores y colegas del vallenato, quienes han manifestado su solidaridad y buenos deseos para la pronta recuperación del acordeonero.

‘Juancho’ de la Espriella, recordado por su trabajo junto al legendario Diomedes Díaz y a Silvestre Dangond, ha sido uno de los músicos más influyentes del género vallenato, y su ausencia temporal en los escenarios ha sido notable para los fanáticos.

Cabe resaltar que el artista tiene programadas próximas presentaciones junto a Dangond, en un ‘tour’ internacional en Estados Unidos, el cual ha contado con llenos absolutos y gran expectativa del público.

Entre los compromisos más importantes se encuentra su participación en la edición 59 del Festival de la Leyenda Vallenata, donde se espera que finalice esta gira.

La recomendación médica de reposo temporal busca asegurar que ‘Juancho’ pueda recuperarse sin complicaciones y regresar a los escenarios con total seguridad y energía en las próxima semanas.

A pesar del susto inicial, la situación de salud del acordeonero ha dejado un mensaje de tranquilidad: los procedimientos médicos fueron exitosos y el artista se encuentra estable.

Su equipo de trabajo, la familia y los seguidores esperan que en los próximos días pueda retomar su agenda artística sin inconvenientes, mientras el vallenato continúa celebrando a uno de sus exponentes más queridos y reconocidos.

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