La oficina de prensa del maestro Reynaldo Armas de 72 años informó recientemente a la opinión pública, medios de comunicación y seguidores que el reconocido cantautor llanero atravesó un delicado episodio de salud que requirió atención médica especializada.

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¿Qué le pasó a Reynaldo Armas?

De acuerdo con el comunicado oficial, el artista permaneció hospitalizado durante aproximadamente 30 días en la Fundación Santa Fe de Bogotá, uno de los centros médicos más reconocidos del país por su atención de alta complejidad.

Durante su estancia en la clínica, Armas recibió seguimiento permanente por parte de un equipo de profesionales de la salud, que se encargó de monitorear su evolución y brindarle el tratamiento necesario.

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En medio de este proceso, el intérprete de música llanera también pasó algunos días bajo manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), una situación que causó preocupación entre sus seguidores y colegas del mundo artístico.

Sin embargo, gracias a la intervención oportuna del personal médico y a los cuidados especializados que recibió, el cantautor logró superar esta difícil etapa de su vida.

La familia del artista fue un pilar fundamental durante el proceso de recuperación. Según se indicó en el comunicado, su esposa Perla, junto con sus hijos, familiares y amigos cercanos, estuvieron acompañándolo de manera constante durante su hospitalización. Ese respaldo emocional fue clave para que el maestro afrontara el complejo momento con fortaleza y esperanza.

Luego de completar el periodo de atención médica en Bogotá, el artista pudo regresar a su país. Actualmente, Reynaldo Armas se encuentra en Venezuela, donde continúa con su proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica.

De acuerdo con la información entregada por su equipo de prensa, su evolución ha sido favorable y el cantante está cumpliendo rigurosamente con el tratamiento y las recomendaciones de los especialistas.

La noticia de su recuperación ha provocado alivio entre sus seguidores, quienes durante las últimas semanas expresaron su preocupación y enviaron mensajes de apoyo al reconocido compositor.

A lo largo de su trayectoria, Armas se ha consolidado como una de las figuras más representativas de la música llanera, por lo que su estado de salud despertó gran interés en el público que ha seguido su carrera durante décadas.

En el comunicado también se destacó el agradecimiento del artista y su familia por las numerosas muestras de cariño recibidas desde distintos países. Amigos, colegas del ámbito musical y fanáticos han enviado oraciones, mensajes y palabras de aliento, demostrando el cariño que el cantautor ha sembrado a lo largo de su trayectoria artística.

El equipo del maestro señaló que continuará informando oportunamente sobre su evolución. Asimismo, indicaron que la reanudación de sus actividades artísticas dependerá exclusivamente de su recuperación y de las recomendaciones médicas que reciba en las próximas semanas.

Por ahora, el objetivo principal es que el cantante pueda recuperarse completamente antes de regresar a los escenarios. Mientras tanto, sus seguidores permanecen atentos a cualquier novedad sobre su estado de salud, esperando volver a verlo pronto interpretando las canciones que lo han convertido en una de las voces más emblemáticas del folclor llanero.

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