La preocupación en el mundo del folclor comenzó a circular con fuerza tras el sepelio de la joven Daniela Zuleta Gnecco, cuya muerte ha conmocionado a la región. Versiones iniciales hablaban de una urgencia médica grave que. Sin embargo, El Tiempo pudo verificar que, aunque el episodio generó alarma, el artista se encuentra fuera de peligro.

Juan Rincón Vanegas, jefe de prensa de la Fundación Festival de la Leyenda Vallenata, confirmó a este diario que el músico presentó un episodio de pérdida momentánea del conocimiento inmediatamente después de las honras fúnebres en La Paz, Cesar.

Según el reporte oficial, Zuleta presentó sudoración fría y desmayo, por lo que fue atendido de urgencia en una vivienda cercana al cementerio y posteriormente trasladado a su residencia. “Está en su casa en estos momentos. Recibió atención médica inmediata y no fue necesario trasladarlo a un centro médico”, indicó la fuente.

Fuentes cercanas a la dinastía Zuleta explicaron que el incidente fue el resultado de una “tormenta perfecta” de factores:

Impacto emocional: el profundo dolor por la muerte de su sobrina de apenas 15 años.

Agotamiento físico: el desgaste propio de los días de duelo.

Clima extremo: la exposición prolongada a las altas temperaturas que azotan actualmente al departamento del Cesar.

A esta hora, el Rey Vallenato permanece bajo reposo estricto y vigilancia médica en su hogar. Sus signos vitales se encuentran normalizados y está acompañado por su familia. El entorno del músico envió un mensaje de calma a los seguidores del folclor, asegurando que se espera una recuperación progresiva en los próximos días mientras atraviesan este difícil momento familiar.