El mundo de la música, especialmente el de la salsa en Colombia, se encuentra de luto tras el asesinato de Luder “Junior” Quiñones, reconocido percusionista e integrante de la orquesta del cantante Willy García. El hecho, ocurrido en la ciudad de Cali, ha generado conmoción entre colegas, seguidores y la comunidad artística, que aún no sale del asombro por lo sucedido.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Muestran el último video del rapero que asesinaron en Bogotá; se veía feliz con sus amigos)

Luego de conocerse el trágico suceso, las redes sociales se inundaron de mensajes de solidaridad por la muerte del músico de 52 años, quien era ampliamente querido y respetado por su trayectoria.

¿Por qué asesinaron a Luder Quiñones?

Su fallecimiento se registró este 17 de marzo, luego de haber sido atacado con arma de fuego en un hecho que, según las primeras hipótesis, estaría relacionado con un hurto.

Lee También

De acuerdo con información preliminar, varios delincuentes habrían intentado robarle una cadena mientras Quiñones se encontraba junto a su esposa esperando un vehículo en la calle 10 con carrera 20, en el barrio Bretaña. Fue en ese momento cuando se produjo el ataque armado.

En medio de la situación, el artista recibió cinco impactos de bala en el abdomen, mientras que su pareja resultó herida en una de sus piernas.

Ambos fueron trasladados de urgencia a la Clínica Colombia, donde el estado de salud del músico fue reportado como crítico. Pese a los esfuerzos médicos, horas después se confirmó su fallecimiento, lo que profundizó el dolor entre sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Su pareja, por su parte, continúa recibiendo atención médica.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El País Cali (@elpaiscali)

A través de un comunicado oficial, la organización de Willy García expresó su rechazo ante este acto de violencia. “Rechazamos y condenamos de manera categórica el acto de violencia que terminó con su vida, un hecho que enluta a nuestra organización y a toda la familia musical que lo acompañó durante más de tres décadas”, señalaron.

En el mismo mensaje, también enviaron palabras de apoyo a sus seres queridos. “Expresamos nuestro respeto, acompañamiento y solidaridad a sus familiares, amigos y allegados en este momento de profundo dolor”, agregaron, destacando el impacto que deja su partida en su entorno cercano.

Asimismo, hicieron un llamado urgente a las autoridades para que el caso no quede en la impunidad. “Confiamos en las autoridades competentes, a quienes instamos a desplegar todas sus capacidades investigativas y operativas para esclarecer este crimen y llevar ante la justicia a los responsables”, puntualizó el comunicado.

¿Quién era Luder Quiñones?

Luder ‘Junior’ Quiñones, como era conocido en el medio artístico, nació en Cali y creció en una familia de músicos percusionistas, de quienes heredó su talento. Desde muy joven mostró su pasión por la música, iniciando su carrera a los 9 años como timbalero en la Orquesta La Octava Dimensión.

A lo largo de su trayectoria, hizo parte de importantes agrupaciones del género salsero. Integró la orquesta La Suprema Corte, trabajó con el maestro “Cheo” Angulo en Proyecto Omega y, en 1998, se vinculó al reconocido Grupo Niche, donde tuvo la oportunidad de participar como bongosero y timbalero, además de grabar en algunas producciones bajo la dirección de Jairo Varela.

Posteriormente, continuó su carrera con los Hermanos Lebrón y en 2002 fundó la Orquesta Son de Cali, consolidándose como un referente en la percusión. Su legado musical, forjado durante más de tres décadas, hoy es recordado con admiración por quienes compartieron escenario con él y por los amantes de la salsa, que lamentan profundamente su partida.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos