Este jueves 19 de marzo, el legendario actor y maestro de las artes marciales Chuck Norris encendió las alarmas luego de que se conociera que fue hospitalizado de emergencia en Hawái, Estados Unidos.

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El protagonista de la recordada serie ‘Walker, Texas Ranger’ sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en la isla de Kauai, lo que obligó a su traslado inmediato a un centro médico, confirmó el portal TMZ.

Qué se sabe sobre la hospitalización de Chuck Norris

Según las primeras versiones, Norris, de 86 años, se encontraba de visita en Hawái cuando ocurrió el incidente. A pesar del hermetismo en torno a su diagnóstico, algunas fuentes cercanas citadas por la prensa estadounidense señalan que el actor se encuentra de buen ánimo, incluso bromeando con las personas a su alrededor, lo que ha llevado a pensar que su estado no sería crítico.

Hasta ahora, ni el propio Norris ni sus representantes han emitido un comunicado oficial que amplíe la información sobre su estado de salud.

El episodio ha provocado aún más sorpresa porque ocurrió poco después de que el actor celebrara su cumpleaños número 86 el pasado 10 de marzo. De hecho, días antes de su hospitalización, Norris había compartido en redes sociales un video en el que se le veía entrenando y en buena condición física, lo que refuerza la idea de que la emergencia médica fue repentina.

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¿Quién es Chuck Norris?

Chuck Norris es considerado una de las grandes figuras del cine de acción de las décadas de los 80 y 90, con participaciones en películas como ‘The Way of the Dragon’ —junto a Bruce Lee—, ‘Missing in Action’ y ‘The Delta Force’.

No obstante, su mayor reconocimiento mundial llegó gracias a la serie ‘Walker, Texas Ranger’, emitida entre 1993 y 2001, en la que interpretó al icónico ranger Cordell Walker.

Además de su carrera en la actuación, Norris también ha sido una figura destacada en el mundo de las artes marciales, disciplina en la que desarrolló su propio estilo.

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Un historial de salud que prende alarmas

Aunque en los últimos años se ha mostrado activo físicamente, este no es el primer episodio de salud delicado que enfrenta el actor. En 2017, Norris sufrió dos infartos en un corto periodo de tiempo, de los cuales logró recuperarse, lo que en su momento generó gran impacto entre sus seguidores.

Este antecedente ha hecho que la reciente hospitalización cobre mayor relevancia, especialmente considerando su edad.

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