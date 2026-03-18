El reconocido periodista Julio Sánchez Cristo protagonizó un momento inesperado y divertido durante la emisión en vivo de su programa matutino, cuando sorprendió a la audiencia al ponerse a bailar y cantar en plena transmisión.

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Todo ocurrió mientras sonaba la popular canción Me gusta, me gusta, uno de los éxitos del cantante vallenato Silvestre Dangond.

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El director de ‘6AM-W’ no dudó en dejar de lado por unos segundos la formalidad del espacio informativo para unirse al ritmo de la música, provocando Carlos Montoya y Liche Durán.

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La escena, que rápidamente captó la atención de los oyentes, se convirtió en uno de los momentos más comentados del programa.

Este espontáneo episodio se dio en medio de la promoción del próximo concierto de Silvestre Dangond, quien se presentará el 15 de mayo en el estadio El Campín de Bogotá.

El evento no solo hace parte de su gira, sino que también coincide con la celebración de su cumpleaños, que es el 12 de mayo, por lo que el artista planea festejarlo por todo lo alto junto a sus seguidores en la capital.

Sin embargo, la conversación también dio espacio para recordar la anterior presentación del cantante en ese mismo escenario, llevado a cabo en agosto del año pasado. Algunos oyentes manifestaron su inconformidad, señalando que en esa ocasión faltaron varias canciones clásicas en el repertorio.

Julio Sánchez Cristo cantó ‘Me gusta, me gusta’ de Silvestre Dangond

A través de redes sociales, varios asistentes compartieron videos y comentarios en los que expresaban su frustración por no haber escuchado temas emblemáticos del artista.

Uno de los oyentes consultados, identificado como Sebastián, intervino durante el programa para opinar sobre el tema. Según dijo, en el concierto anterior hicieron falta canciones como ‘El original’ y precisamente ‘Me gusta, me gusta’, uno de los temas más representativos de los inicios musicales del artista.

“Esa es buenísima”, respondió Sánchez Cristo, quien acto seguido comenzó a cantar y a bailar el tema en vivo, desatando aún más reacciones en la cabina.

El momento fue descrito por sus compañeros como “épico”, especialmente por la energía con la que el periodista interpretó la canción. Entre risas, Carlos Montoya comentó que los oyentes estaban siendo testigos de algo poco habitual: escuchar a Julio Sánchez Cristo cantando vallenato en directo.

La sorpresa no terminó ahí. Minutos después, el propio Silvestre Dangond intervino en el programa, ya que estaba siguiendo la transmisión. El artista reaccionó a los comentarios tanto del equipo como de los oyentes y reconoció que, efectivamente, en su presentación pasada pudieron haber quedado canciones importantes por fuera.

“Está buena la dinámica, pero creo que hicieron falta muchas canciones”, admitió el cantante, quien además agradeció el cariño del público y la expectativa que hay frente a su próximo ‘show’. Sobre el concierto del 15 de mayo, aseguró que será una oportunidad para reivindicarse con sus seguidores y ofrecer un espectáculo más completo.

Dangond también destacó que esta fecha es muy especial para él, ya que le permitirá celebrar su cumpleaños en tarima, rodeado de miles de fanáticos. La promesa es clara: un concierto inolvidable en el que no faltarán los grandes éxitos que han marcado su carrera.

Así, entre música, risas y recuerdos, la emisión de 6AM W dejó ver un lado más relajado de sus protagonistas y encendió aún más la expectativa por uno de los conciertos más esperados del año en Bogotá.

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