Manuela González cumplió dos sueños que tienen muchas personas en el mundo: fue un gran premio de Fórmula 1 y estuvo a muy pocos centímetros de Lionel Messi.

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La actriz fue una de las invitadas VIP al Gran Premio de Miami y en sus redes sociales compartió algunos momentos de esta experiencia. Estar cerca de los vehículos y de la emoción que genera esta carrera, fue algo de lo que mostró en sus redes sociales.

Pero el momento que se ha hecho viral en las últimas horas es cuando ella estuvo a menos de un metro de Lionel Messi.

La estrella argentina fue a la carrera acompañado de su familia y se llevó la atención de miles de fotógrafos y cámaras. Luego de eso, se fue a una zona más privada, en la que también estaba Manuela González.

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La actriz colombiana, sin pena alguna, llamó la atención de Lionel Messi y este la volteó a ver a ella y a su compañera, Sofía Aragón, una actriz mexicana. Este fue el momento en el que el argentino las miró, les sonrío y hasta les picó el ojo:

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Además de este video, en sus redes sociales, Manuela compartió otros videos en los que se burla de que estaba despelucada.

Pero no fue a la única superestrella con la que Manuela González compartió en este viaje a Miami.

La actriz colombiana grabó un video con el piloto George Russell. El video ha provocado algunas críticas.

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