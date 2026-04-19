Cada vez más famosos siguen reaccionando a la lamentable riña durante el rodaje de la novela de Caracol, luego de que un sujeto atacara con un arma cortopunzante a un hombre en Los Laches, barrio de Bogotá. El incidente dejó a tres víctimas fatales, dos miembros del rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’ y el agresor.

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Los fallecidos del equipo de la producción fueron identificados como Henry Alberto Benavides Cárdenas, de 45 años, y Nicolás Francisco Perdomo Corrales, de 18. A este último, la actriz Manuela González le dedicó unas sentidas palabras y detalló la última charla que tuvo con él.

¿Qué dijo Manuela González sobre asesinado en rodaje de ‘Sin senos sí hay paraíso’?

“Qué dolor tan profundo. Nico, dejas un vacío insondable… Guardaré tu sonrisa y tus palabras como un tesoro”, aseguró González a través de su cuenta de Instagram.

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La intérprete también reveló las últimas palabras que cruzó con el joven de 18 años, a quien le agradeció por la amabilidad y simpatía durante las producciones en las que trabajaron juntos.

“Te lo dije cuando terminamos de grabar y te lo repito ahora estés donde estés: Gracias por tu cariño y cuidado día tras día. Gracias por tu amabilidad y bonita energía. Gracias por cuidarnos tanto”, agregó la intérprete.

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Finalmente, Manuela González mandó un mensaje de fortaleza a los del equipo de trabajo de la novela que murieron por los ataques ocurridos durante la tarde del pasado sábado 18 de abril en la localidad de Santa Fe.

Quien también se despidió de su compañero fue Carolina Gaitán, quien dejó un mensaje de cariño a su colega. “Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegrabas mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento, mi Nico hermoso”, dijo la actriz en una historia que acompañó con una foto de la víctima.

Detalles de la riña que acabó con muertos durante rodaje en Bogotá

De acuerdo con la Policía Metropolitana, un sujeto atacó sin razón alguna a un ciudadano en inmediaciones del Parque Oriental de Los Laches. La situación se presentó a poca distancia de donde se rodaba la cuarta temporada de ‘Sin senos no hay paraíso’, por lo que varios integrantes de la producción encararon al agresor y defendieron a la víctima.

En medio de su arrebato, el energúmeno atacó a otros presentes, costando la vida de los dos miembros del rodaje e hiriendo a otro; la razón detrás de la muerte del agresor aún no se ha aclarado.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.