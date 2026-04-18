Los ciudadanos en Bogotá han tenido que sacar otra vez las sombrillas y los abrigos grandes por cuenta de las lluvias que han retomado en la ciudad durante la semana del 12 de abril. Y aunque el clima por momentos suele estar soleado, la capital parece estar lejos de una temporada seca.

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Así lo advirtió Max Henríquez, quien aseguró que pronto volverá el invierno en la ciudad. Aunque la tormenta bajará temporalmente, todo parece indicar que retomará “en forma” muy pronto.

Max Henríquez dijo cuándo retoma el invierno, por las fuertes lluvias en Bogotá

Luego de haber acertado los fuertes aguaceros del pasado viernes 17 de abril en la capital, el reconocido meteorólogo volvió a pronosticar cómo estará el clima en la capital de la República durante los próximos días. Henríquez detalló cuánta agua ha caído en la ciudad y aseguró que durante el fin de semana las gotas van a disminuir, pero lo que vendrá en la semana siguiente, desde el 20 de abril, será preocupante.

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“Han caído más de 20 mm de lluvia este viernes en Bogotá. Este fin de semana, sábado y domingo, las probabilidades de lluvia disminuyen para la capital, pero el lunes retoma el invierno en forma“, aseguró a través de ‘X’ el meteorólogo que trabajó durante años en RCN.

Han caído más de 20 mm de lluvia este viernes en Bogotá. Este fin de semana, sabado y domingo, las probabilidades de lluvia disminuyen para la capital, pero el lunes retoma el invierno en forma pic.twitter.com/iWDyvRY3tb — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) April 18, 2026

Max Henríquez también mostró el mapa de cómo está el clima en la región, el cual evidencia que desde el centro hasta el sur de Colombia habrá bastantes nubes y una alta posibilidad de lluvias.

Por ahora, a los ciudadanos se les recomienda tener precauciones, como manejar con cuidado en caso de que haya precipitaciones o no refugiarse debajo de árboles si hay tormenta eléctrica.

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