Tal como lo había anticipado el meteorólogo Max Enríquez, la lluvia se hizo presente durante la madrugada de este viernes en Bogotá, cumpliendo el pronóstico que advertía precipitaciones prolongadas en la capital.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: “Será el viernes”: Max Henríquez alerta por lo que pasará con el clima en Bogotá esta semana)

Desde la noche anterior ya se registraban lluvias en varios puntos de la ciudad, especialmente en el centro y sur de Bogotá, así como en el occidente, en sectores como Fontibón y la zona de El Dorado.

Posteriormente, según pudo corroborar Pulzo, en localidades como Fontibón y Engativá, en cercanías al aeropuerto El Dorado, llovió moderadamente desde antes de la medianoche hasta pasadas las 3:00 a. m.

Lee También

Hasta el momento no se conocen emergencias o inundaciones en barrios o vías; sin embargo, no se descartan novedades en el transcurso del día, teniendo en cuenta que Enríquez pronosticó que hoy será el día más lluvioso de la semana.

#AEstaHora 7:55 p. m. 🌧️ Llueve en Chapinero, Fontibón, Engativá, Kennedy, Usaquén, Teusaquillo y Santa Fe. Si conduces, hazlo con precaución.

En caso de emergencia, llama al 123. 👉🏼 https://t.co/86tKvAAq2l pic.twitter.com/KHOSSGUTyX — IDIGER (@IDIGER) April 17, 2026

¿Qué dijo Max Enríquez sobre lluvias en Bogotá hoy viernes 17 de abril?

El meteorólogo Max Enríquez advirtió desde la noche anterior sobre un panorama de lluvias en Bogotá, señalando que las precipitaciones ya se presentaban en varios sectores de la ciudad.

Enríquez también indicó que las condiciones se mantendrían durante la madrugada y que el viernes 17 de abril la capital amanecería bajo la lluvia, con precipitaciones que se extenderían hasta horas de la tarde.

Frente a este escenario, el experto recomendó a los ciudadanos tomar precauciones y salir preparados, haciendo énfasis en el uso de paraguas y gabardinas, además de prendas abrigadas ante el descenso de temperatura.

“A esta hora de la noche llueve en el centro y sur de Bogotá, y en el occidente por Fontibón y El Dorado. Mañana viernes amanecerá cayendo agua en la capital, hasta promediar la tarde. Lleven sus paraguas, gabardinas y sueteres”, escribió Enríquez en X.

El pronóstico se cumplió, ya que durante la madrugada se registraron lluvias constantes en distintos puntos de la ciudad, tal como lo había anticipado el especialista.

A esta hora de la noche llueve en el centro y sur de Bogotá, y en el occidente por Fontibón y El Dorado. Mañana viernes amanecerá cayendo agua en la capital, hasta promediar la tarde. Lleven sus paraguas, gabardinas y sueteres pic.twitter.com/wGB3Fxwp0x — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) April 17, 2026

Por otra parte, según Caracol Radio, sobre las 10 de la mañana se presentarán mayores precipitaciones en varias zonas de la ciudad, por lo que entidades como el IDIGER recomiendan a los ciudadanos estar atentos para evitar emergencias.

* Pulzo.com se escribe con Z