Este martes volvieron las lluvias fuertes en Bogotá y desde ya los ciudadanos se preguntan si se trata de una nueva temporada de invierno o solo precipitaciones ocasionales, muy características en la ciudad.

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Ante esa inquietud de los ciudadanos, Max Henríquez alerta que las lluvias se mantendrán durante toda la semana, pero dice que habrá un fenómeno de más impacto este viernes (17 de abril) en Bogotá.

“Toda esta semana hasta el domingo va a llover en Bogotá, pero el día más pasado por agua será el viernes, cuando se espera medir más de 20 mm (milímetros de precipitación), con lluvias todo el día”, escribió el meteorólogo en su cuenta de Twitter.

Este es el trino:

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Toda esta semana hasta el domingo va a llover en Bogotá, pero el día más pasado por agua será el viernes, cuando se espera medir más de 20 mm, con lluvias todo el dia pic.twitter.com/a9AdA7algD — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) April 14, 2026

¿Quién es Max Henríquez y su experiencia con el clima en Bogotá?

El también periodista ambiental es considerado un referente indiscutible de la meteorología. Con una trayectoria que abarca más de cuatro décadas, Henríquez no solo ha sido un científico del aire, sino el primer gran divulgador que logró que los colombianos entendieran conceptos tan complejos como el Fenómeno de El Niño o la Zona de Convergencia Intertropical. Su voz y su estilo pedagógico transformaron un reporte técnico en una sección imprescindible de la vida nacional.

El experto en clima también ha sido presentador de noticias y un académico de la atmósfera. Formado en instituciones de alto nivel y con una especialización técnica en meteorología, su carrera se forjó en el Ideam (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales), donde llegó a ocupar cargos de alta dirección.

Esta base técnica le permitió analizar modelos climáticos globales para aterrizarlos a la realidad de los Andes colombianos, ganándose el respeto de la comunidad científica internacional por su precisión en el análisis de datos meteorológicos.

(Vea también: Max Henríquez dio detalles sobre extraño fenómeno que llegó a Bogotá: “Cumulonimbus”)

La importancia de Henríquez, además, radica en su capacidad de traducir la ciencia. Fue el pionero en llevar el mapa del clima a los hogares colombianos a través de la televisión nacional, especialmente en el Noticiero del Espectáculo y posteriormente en los canales privados. Antes de él, el clima era una nota al pie; con Max, se convirtió en una herramienta de prevención y planeación.

Su capacidad para predecir inundaciones o sequías con semanas de antelación salvó cosechas y vidas, posicionando la meteorología como un servicio social esencial.

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