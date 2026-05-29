El Tiempo se pronunció por la reciente salida de Gabriel Meluk, quien fue su editor de deportes por más de 20 años. A esto se sumó una denuncia por parte de Jineth Bedoya, la directora de ‘No es hora de callar’, campaña del periódico, contra el periodista.

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Inicialmente, el propio Meluk había asegurado que su desvinculación estaba ligada a un motivo de recorte de personal y reestructuración en la empresa. Sin embargo, empezaron a surgir versiones de que el comunicador estaba implicado con un posible acoso dentro del medio.

Estos hechos se reforzaron luego de que la también editora de género de El Tiempo denunciara a Meluk ante la Fiscalía por acoso. La periodista aseguró que la ley la amparaba para avanzar con tal acción judicial y que era un deber moral por las posibles víctimas.

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“En mi camino he procurado que la coherencia entre lo que digo y lo que hago, me recuerde todos los días por qué elegí el periodismo y la defensa de los derechos de las mujeres, por encima de mi propia vida personal”, agregó Bedoya a través de ‘X’.

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Frente a ello, El Tiempo Casa Editorial dijo que apoyaba la iniciativa de su editora y que se va a empeñar en proteger la seguridad de las víctimas de acoso para que se sientan seguras dentro de la compañía.

“Destacamos la decisión de Jineth Bedoya de asumir esta denuncia a partir de la información que ella manifestó conocer, y le brindaremos toda la colaboración y a poyo que requiera en el marco de la ley y el debido proceso”, se lee en el comunicado del periódico.

Comunicado de Casa Editorial EL TIEMPO (CEET). pic.twitter.com/HA51jvnqFs — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 30, 2026

Finalmente, El Tiempo aseguró que estará al tanto de las decisiones de las autoridades. A su vez, aseguró que se manejará con confidencialidad cualquier denuncia en el periódico para proteger las identidades de las personas afectadas.

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