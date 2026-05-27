El periodismo deportivo en Colombia sufrió un fuerte e inesperado remezón en las últimas horas. A través de un corto pero contundente mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, el reconocido comunicador Gabriel Meluk sorprendió a la opinión pública al anunciar el fin de su ciclo en la Casa Editorial El Tiempo, empresa de la que fue una de sus firmas más visibles, influyentes y respetadas por más de 30 años de destacada trayectoria profesional. “Hoy fue mi último día como periodista de El Tiempo. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos”, escribió el comunicador, desatando de forma inmediata una ola de reacciones en las plataformas digitales.

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Meluk es ampliamente reconocido en los medios de comunicación del país por haberse desempeñado durante más de dos décadas como el editor de la sección de Deportes de El Tiempo. Desde su cargo, lideró la cobertura de los eventos más importantes del panorama global, incluyendo múltiples citas de la Copa Mundial de la Fifa, Juegos Olímpicos, copas América y los torneos del fútbol profesional colombiano. Su estilo directo, analítico y en ocasiones polémico, lo convirtió en un referente de opinión, consolidando una marca propia muy exitosa y sintonizada a través de su habitual columna de análisis y su sección audiovisual conocida por los lectores como ‘Meluk le cuenta’.

Además de su imponente trabajo en la prensa escrita, Gabriel Meluk expandió su carrera profesional hacia los medios radiales y televisivos, participando activamente durante varios años en acalorados debates futbolísticos y programas de opinión en cadenas nacionales de gran alcance como Win sPORTS, escenarios donde siempre defendió el rigor del dato frente al apasionamiento de las hinchadas. Su sorpresivo despido generó un inmediato respaldo y solidaridad colectiva por parte de destacados colegas del gremio como Félix de Bedout, Gustavo Gómez, Antonio Casale y Alejandro Pino Calad, quienes elogiaron de forma unánime su calidad humana, su rigor técnico y su rol como formador de nuevas generaciones de reporteros en las salas de redacción.

La salida del experimentado periodista se produce en medio de un complejo panorama de transformación digital y reestructuración económica que enfrentan los grandes medios de comunicación tradicionales a nivel global en este 2026. Aunque las razones de las directivas obedecen estrictamente a un plan de recortes financieros internos en la compañía, la intempestiva partida del editor deja un vacío inmenso en las páginas del diario bogotano y abre un nuevo capítulo en la destacada vida profesional de uno de los analistas más respetados del entorno deportivo nacional.

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